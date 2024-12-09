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健康 > 杏林動態

為弱勢募醫療費 雲基愛心接力16年義賣起跑

2024/12/09 17:27

雲林基督教醫院愛心義賣活動起跑，吸引許多民眾前往選購。（雲林基督教醫院提供）

雲林基督教醫院愛心義賣活動起跑，吸引許多民眾前往選購。（雲林基督教醫院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林基督教醫院「幸福113愛心破百義賣活動」今（9）日起跑，雲基院長鄭清源指出，義賣活動是為幫助弱勢、邊緣戶及獨居者募集醫療費用，所有義賣品都是醫院同仁及社會人士捐贈，今年邁入第16年，活動持續到13日，歡迎民眾來掏寶。

雲林基督教醫院副院長楊文榮表示，義賣所得全數捐給雲林基督教醫院愛心捐款帳戶，這個帳戶主要是幫助無力負擔醫療費用的弱勢，經費來源包括社會人士捐助及義賣所得，每年協助數十人不等。

今年醫院社工協助申請救助有53案，項目有醫療設備及醫療費用，其中有一名從泰國嫁來台灣多年年約80歲新住民，先生過世後一直獨居，在台灣也沒有親人，就醫時情況緊急，沒有錢購買醫療用品，醫院社工得知協助申請愛心捐款，幫忙購置醫療用品及支付1萬多元醫藥費，現已有康復出院。

鄭清源說，醫院同仁愛心接力16年，捐出家中可用的物品，有小電器、生活用品、藝術品及包包等，所有物品都有8成新以上，外觀都完整且使用無虞，今天開賣，吸引許多人到場尋寶，義賣活動至13日，歡迎大家到現場選購做愛心。

雲林基督教醫院愛心義賣活動起跑，吸引許多民眾前往選購。（雲林基督教醫院提供）

雲林基督教醫院愛心義賣活動起跑，吸引許多民眾前往選購。（雲林基督教醫院提供）

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