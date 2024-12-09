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健康網》「4方法」趕走經痛！ 中醫：避大白菜和這些食物

2024/12/09 18:49

何柏蓉表示，預防痛經盡量避免冰品、冷飲和生冷的食物，如大白菜、空心菜、瓜類、柑橘類、水梨等蔬果；示意圖。（圖取自pexels）

何柏蓉表示，預防痛經盡量避免冰品、冷飲和生冷的食物，如大白菜、空心菜、瓜類、柑橘類、水梨等蔬果；示意圖。（圖取自pexels）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痛經的陷阱食物有很多，不只女生要注意，各位男友們也請做好筆記！雲鼎中醫診所中醫師何柏蓉在臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文分享，預防及減緩經痛方法。首先，要維持正常的作息；盡量避免冰品、冷飲和生冷的食物，如大白菜、空心菜、瓜類、柑橘類、水梨等蔬果，以及生菜沙拉、生魚片，烤炸類跟辛辣食物等；熱敷下腹部和腰部；養成規律的運動習慣。

中醫治療法

何柏蓉指出，中藥、針灸及薰臍，有助改善經痛問題。而薰臍就是「灸神闕」，屬於中醫外治法的一種，作法是把艾粒及藥物放在灸療器中，置於肚臍之上，利用艾火燃燒的熱氣，將藥氣由肚臍傳導入體內，以達到治療的效果。

作息正常

何柏蓉表示，不過度勞累和熬夜以減少氣血的消耗，尤其「女子以肝為先天」，有充足且品質良好的睡眠，有助於養肝血，保持好心情、找到適合自己的舒壓方式，則可避免因為情志問題，造成肝氣鬱結。

何柏蓉表示，刺激性食物要少碰，尤其是辣！避免造成消化系統的負擔，以及增加身體的發炎程度，一但氣血阻滯寒凝胞宮，就會加重痛經的疼痛程度；示意圖。（圖取自freepik）

何柏蓉表示，刺激性食物要少碰，尤其是辣！避免造成消化系統的負擔，以及增加身體的發炎程度，一但氣血阻滯寒凝胞宮，就會加重痛經的疼痛程度；示意圖。（圖取自freepik）

飲食部分

她提到，盡量避免冰品、冷飲及生冷的食物，例如：大白菜、空心菜、瓜類、柑橘類、水梨等蔬果、生菜沙拉、生魚片，烤炸類跟辛辣食物等。生冷食物會造成子宮循環不佳，而刺激性食物也要少碰，尤其是辣！避免造成消化系統的負擔，以及增加身體的發炎程度，一但氣血阻滯寒凝胞宮，就會加重痛經的疼痛程度。

熱敷及適當運動

何柏蓉說，行經期或是非行經期，都可以熱敷下腹部及腰部，還要保持每周規律的運動習慣，同時避免久坐；月經期間則是要避免劇烈的運動，可改成較溫和的伸展運動。熱敷以及適當的運動，都可以促進體內氣血循環，有助於維持骨盆腔健康。

她提醒，想要擺脫每個月經痛的困擾，維持好的生活習慣真的很重要。如果痛經的狀況持續了很多年，或是每次月經來都疼痛難忍的話，建議盡速就醫，尋求專業的治療。

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