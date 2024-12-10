健康網》26歲男「三餐吃1物」 竟害手無力釀腦中風

26歲男三餐吃炸物，且不愛運動，不料，有日右手無力，就醫一查竟是「急性缺血型腦中風」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名26歲男子，因備戰國考天天坐在書桌前12小時，幾乎不出門，且3餐多吃炸物。不料，有天突然右肢無力，家人發現後緊急送醫，竟是「急性缺血型腦中風」，經緊急取栓手術後，住院5天後才平安返家。返家後，男子決心減重，因此至小宙初日診所諮詢；對此，減重專科醫師楊智雯為其安排飲食、藥物治療及規劃運動，並指出吃炸物3大隱憂，提醒民眾注意。

楊智雯在臉書專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」發文表示，患者父親憶起兒子送醫情形，那天晚上聽到書房有聲響，衝進去後發現，原來兒子念書到一半想拿外送雞排吃，卻發現右手突然無力，害整包炸物灑了一地，因此立刻叫救護車，送醫後診斷為「急性缺血型腦中風」，經緊急取栓手術後，住院5天後才平安返家。這次意外嚇壞這對父子，下定決心尋求幫助。

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男子身高約165公分，體重120公斤，BMI高達45.7，基本上屬於重度肥胖，也有高血壓、高血脂的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

楊智雯看過男子病例後指出，身高約165公分，體重120公斤，BMI高達45.7，基本上屬於重度肥胖，也有高血壓、高血脂的情況，糖化血色素也達10，三酸甘油酯數值破千，是正常人的7倍，都是造成急性腦中風的元凶。更確切地說，最根本的風險就是肥胖。

楊智雯進一步安排男子抽血檢測，檢查發現，除了一般的代謝數值不好看，還發現其身體氧化壓力極高，氧化型的低密度脂蛋白也過高，難怪血管會阻塞不通，且不當的飲食產生的毒素和自由基，也讓肝臟負擔大增。

炸物對身體的3大隱憂

楊智雯為男子安排降血糖藥物協助穩定血糖，避免急性併發症發生，並透過飲食與藥物治療，再搭配運動。3個月後，糖化血色素數值從10降到6.5，體重也降了15公斤，整個人氣色看起來也好很多。她也藉此提醒，雞排、炸物雖然美味，實際上充滿3大隱憂：

●增加心血管疾病風險：炸物含大量反式脂肪和飽和脂肪，會升高「壞膽固醇」（LDL），降低「好膽固醇」（HDL），大幅增加動脈硬化、心臟病和中風的風險。

醫師指出，炸物麵衣通常會裹粉，食材醃料多有糖，易讓血糖快速升高，長期食用可能導致胰島素抗性，增糖尿病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

●高糖增糖尿病風險：炸物麵衣通常會裹粉，食材醃料大多有糖，這些吃下肚的隱形糖容易讓血糖快速升高，長期食用可能導致胰島素抗性，增加糖尿病風險。另外，高溫油炸會產生有害的氧化物質，長期攝取會引發慢性發炎，誘發代謝症候群。

●高鈉傷身：炸物鈉含量極高，長期攝取會讓血壓升高，加重心臟與腎臟負擔，甚至增加中風風險。

楊智雯提醒，壓力再大，健康都應該擺在第一位。暴飲暴食、長期吃炸物會對身體造成極大傷害。一定要「飲食均衡」，避免高油、高糖、高鈉的食物，多攝取纖維、蛋白質和蔬菜；另外，也要「適量運動」，每天保持一定的活動量，促進新陳代謝，同時養成規律作息，減少熬夜，保持身心健康。

小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯。（初日診所提供）

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