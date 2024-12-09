健康網》情緒化、沒安全感是高敏兒？ 心理師曝4特徵

心理師分享4個觀察孩子是否為高敏兒的方法，對細節特別敏銳、情緒波動強烈、害怕新環境、熱愛獨處；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家裡孩子是否情緒很豐沛、缺乏安全感、對外在環境變化特別敏銳呢？這可能代表您的孩子是「高敏兒」喔！台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享4個觀察孩子是否為高敏兒的方法，對細節特別敏銳、情緒波動強烈、害怕新環境、熱愛獨處。

對細節改變、情緒轉換特別敏銳

高敏感的孩子，通常對環境中微小的變化特別敏銳，無論是家中佈置的改變，還是某人情緒的轉變，他們都能感受到。這類孩子會對細微的聲音、氣味、甚至溫度的變化有所察覺，並且很可能因此表現出不安或不適。

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黃閎新舉例，像是一個簡單的音樂聲，就可能讓他們覺得太吵，而柔和的光線變化，也可能引起他們的注意。

心理師指出，高敏兒對細節特別敏感，像是一個簡單的音樂聲，就可能讓他們覺得太吵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

害怕新環境或陌生人的刺激

高敏感的孩子可能在新環境中顯得焦慮，甚至有些抗拒。他們對新的地方或人感到不安，需要更多的時間去適應。這並不是因為害羞，而是因為他們對環境的細節特別敏感，需要更多時間處理新的資訊。

如果你的孩子在聚會上躲在一旁，或者見到陌生人時顯得特別拘謹，就可能是因為他們需要慢慢適應這些新的刺激。

情感波動強烈 非情緒化表現

高敏感孩子對情緒的體驗通常更強烈，他們會深刻感受到自己的情緒，並且很容易受到他人情緒影響。當他們感到快樂時，會表現得非常開心；但當他們感到傷心，或受到批評時，也往往比其他孩子更容易表現出強烈的情緒反應。

這類孩子的情緒起伏較大，因此容易被誤解成是「太情緒化」，實際上只是因為他們的情感感知更為深刻。

心理師表示，高敏兒感到傷心，或受到批評時，往往比其他孩子更容易表現出強烈的情緒反應；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

熱愛獨處 注重內心世界

高敏感孩子往往喜愛獨處，這樣能幫助他們從外界的刺激中恢復精力。他們有著豐富的內心世界，常常沉浸在自己的想像中，對書本、藝術，都會表現出濃厚的興趣。

高敏感孩子的獨處不是冷漠，而是內在情緒的平衡方式，能夠讓他們專注於自我反思和情感釋放。

黃閎新表示，高敏感絕非弱點，而是一種獨特的力量。我們應該欣賞並珍視這份天賦，用愛與尊重的態度，引導孩子活出最燦爛的自己。

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