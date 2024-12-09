健康網》「一心多用」省時間？ 研究打臉：效率降4成又傷腦

研究指出，一心多用容易使效率降低；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人多練就「一心多用」技能，工作時切換多個社交媒體平台、邊開車邊打電話等，以為能提高效率；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究指出，一心多用迫使大腦快速在不同任務間切換，而非同時處理多項任務，使生產力降低40%，還會傷腦。同時，因大腦持續承受轉移注意力的壓力，而容易導致心理疲勞，恐引發倦怠、焦慮甚至抑鬱。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項研究發現，一心多用（多重任務處理）並不是一個好習慣，不僅不會提高效率，還有可能傷腦，迫使大腦快速在不同任務間切換，而非同時處理多項任務，使生產力降低多達40%，還會因為個體較難進行深入且專注的思考，而降低工作的品質。

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開車講電話 易使突發反應降低

黃軒舉例，1項開車講電話的研究，當司機邊開車邊打電話時，他們對突發路況的反應會變慢，而說話的內容也會更加簡單，這就是當你和一個正在開車的人打電話時，對方經常只回應「嗯嗯嗯」，並不是在敷衍對方，而是大腦正承受一心多用的壓力，資源分配不足導致其「卡住」的現象，因此強調駕駛過程中避免分心的重要性，尤其是減少使用手機等可能分散注意力的行為。

研究認為，當司機邊開車邊打電話時，容易使其對突發路況的反應會變慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

一心多用不只影響大腦，還可能影響心理健康。黃軒指出，持續轉移注意力會增加認知負荷，導致壓力感與心理疲勞，且讓大腦能夠分配的總資源整體減少，這種現象被稱為「認知負荷」。隨著任務越複雜，所需的注意力就越多，認知負荷也就越大。這樣的認知負荷會潛移默化地影響我們的大腦，導致專注力下降與心理疲勞。長期下來，恐引發倦怠、焦慮甚至抑鬱，持續處於「隨時待命」的狀態，會形成一種過度刺激的循環，使大腦難以進入休息狀態。

一心多用弊大於利 4招策略減少影響

黃軒進一步分析，尤其在社交場合時一心多用，可能會使注意力分散，而導致他人誤解、情感聯繫減弱、讓對方感到不被重視等，而影響人際關係。因此為減少一心多用的不良影響，建議考慮以下策略：

●設定優先順序：一次專注完成一項任務，從最重要的開始

●設置界限：分配特定時間檢查電子郵件或使用社交媒體，以避免打斷

●練習正念：全然投入於當下的時刻，提升專注力並減少壓力

●善用科技：利用生產力工具來組織任務與設置提醒，減少進行多重任務處理的誘惑。

黃軒提醒，雖然一心多用似乎是成功應對高壓環境的一項必要技能，但缺點往往大於優點！透過了解一心多用的認知與情感成本，個人與組織可以採取措施，鼓勵專注與正念的行為，同時，若能培養單一任務處理的文化，可能有助於提升生產力、改善心理健康，並促進更有意義的人際關係。

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