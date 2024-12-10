健康網》抹茶、綠茶誰更營養？ 醫：它能穩定情緒、助放鬆

醫師表示，抹茶的營養成分遠高於一般綠茶，能穩定情緒、助放鬆、增強記憶力；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕抹茶身為綠茶的一員，但您知道它的營養價值其實比綠茶還高嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，抹茶的營養成分遠高於一般綠茶，可以說是綠茶中最營養豐富的一種，好處也很多，能幫助提神、減少體內發炎、穩定情緒、增強記憶力、提升專注力、有效放鬆等。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，抹茶和綠茶雖然都來自同一種茶樹，但製作方式和飲用方式有著明顯的差異。簡單來說，綠茶是用熱水沖泡茶葉，喝的是茶水；而抹茶則是將整片茶葉磨成粉末後直接飲用。因此，抹茶的營養成分比一般綠茶還要高出許多。

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抹茶含兒茶素及茶胺酸 助提神放鬆

抹茶富含多種營養素，尤其是含有大量的兒茶素（Catechins）和茶胺酸（L-theanine）。以200毫升的茶飲為例，抹茶中的兒茶素含量高達200毫克，而綠茶僅有74毫克。茶胺酸更是抹茶的亮點，含量高達28.5毫克，是綠茶的10倍以上。

雖然抹茶的咖啡因（Caffeine）含量也較高，每杯（約64毫克）幾乎是綠茶的兩倍，但茶胺酸能有效平衡咖啡因對神經系統的刺激，提供溫和且持久的提神效果，這使抹茶成為許多需要專注情境時的理想選擇。

此外，抹茶中的茶胺酸不僅能提升專注力，還能帶來放鬆效果。這也是為什麼日本僧侶在冥想前常飲用抹茶，以幫助集中精神。對於日常生活，抹茶還能幫助改善情緒、提升記憶力和專注力，是現代人緩解壓力的好夥伴。

研究顯示，抹茶的抗氧化劑含量比一般綠茶高出10倍以上；示意圖。（圖取自freepik）

抹茶含強效抗氧化劑 能減少體內發炎

抹茶不僅繼承了綠茶的所有好處，還因其高濃度的營養成分而提供額外的健康益處。抹茶富含強效抗氧化劑，尤其是表沒食子兒茶素沒食子酸酯（Epigallocatechin Gallate，EGCG），被證實能減少體內發炎、幫助維持血管健康並促進細胞修復。研究顯示，抹茶的抗氧化劑含量比一般綠茶高出10倍以上。

抹茶咖啡因含量高 適量飲用為佳

雖然抹茶有許多益處，但也需要適量飲用，因為抹茶含有較高的咖啡因和其他活性物質，建議每日飲用量不超過2杯（約400毫升），以避免過量攝取可能帶來的副作用，例如心悸或睡眠品質下降。如果咖啡因會影響睡眠品質，建議下午2點以前飲用完畢。

此外，由於抹茶茶葉可能吸收來自土壤的污染物，如重金屬（Heavy metals）和農藥（Pesticides），選擇「有機抹茶」能有效降低風險。

喝抹茶時，建議避免加入糖或牛奶，以免抵消抹茶本身的健康益處，如果偏愛牛奶的香氣，不妨選擇椰奶作為替代，更加健康且不影響抹茶的益處。

醫師建議，喝抹茶時避免加入糖或牛奶，若真想加，可以用椰奶替代；示意圖。（圖取自photoAC）

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