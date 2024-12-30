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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》3招保護髮際線不後退 維生素D、鋅鐵別補過量

2024/12/30 16:42

想要防止掉髮，不讓髮際線後退。醫師提供3招，像是壓力管理要即時、選擇合適洗髮精等；圖為情境照。（圖取自freepik）

想要防止掉髮，不讓髮際線後退。醫師提供3招，像是壓力管理要即時、選擇合適洗髮精等；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天早上梳頭做造型時，卻發現髮量越來越稀疏，髮際線悄悄後退了？對此，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓分享3要點防掉髮，不讓髮際線後退。像是壓力管理要即時選擇合適洗髮精、並精準補充營養，若想透過補充維生素D、鋅、鐵質營養品來改善掉髮，一定要記得適量，否則過量反而可能造成負擔。

柯博桓於臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，很多人認為禿頭就是遺傳，難以改變。但研究顯示，雖然基因確實扮演重要角色，但生活習慣與壓力管理同樣關鍵。就像下棋，知己知彼才能掌握先機，了解自己的掉髮類型，選擇適合的保養方式更重要，並分享以下髮際線保養秘訣：

壓力管理要即時：現代人工作壓力大，過度的壓力會影響荷爾蒙分泌，進而影響髮量。就像練拳擊一樣，懂得適時出拳，也要懂得防守，在工作與生活中找到平衡，才能降低壓力對頭髮的傷害。

營養補充要精準：補充營養品時要注意，不是越多越好。就像日本職人的精神，重要的是「精準」而非「量多」。維生素D、鋅、鐵質的補充要適量，過度補充反而可能造成負擔。

頭皮護理有學問：很多人忽略頭皮健康，只注重髮絲。但就像種樹需要好土壤，健康的髮絲需要健康的頭皮環境。選擇適合的洗髮精，避免過度清潔，讓頭皮保持最佳狀態。

醫師指出，補充營養品時不是越多越好。維生素D、鋅、鐵質的補充要適量，過度補充反而可能造成負擔；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，補充營養品時不是越多越好。維生素D、鋅、鐵質的補充要適量，過度補充反而可能造成負擔；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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