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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》冬季進補必懂3種湯 中醫授挑選訣竅

2024/12/09 08:31

中醫師指出，羊肉湯能夠幫助驅寒暖身，增強抵抗力。此食補偏溫，若是體質偏燥熱者不適合服用。（資料照）

中醫師指出，羊肉湯能夠幫助驅寒暖身，增強抵抗力。此食補偏溫，若是體質偏燥熱者不適合服用。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫冷颼颼，進補愈趨搶搶滾！明華馬光中醫診所中醫師周亞錚提醒，中醫食補講究因時、因地、因人而異，選擇適合的食材和藥膳進補，不僅能夠大飽口福，還能達到強身健體的效果。常見冬令食補有四神湯、十全大補湯及當歸羊肉湯，其中四神湯適合全家大小、不分季節食用，後兩樣不適合質偏燥熱者。

四神湯 平補脾胃

周亞錚表示，四神湯由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成，是一款平補脾胃的藥膳。這四種藥材藥性平和，適合全家大小、不分季節食用。然而為減少藥味和提升口感，日常小吃店的常見的四神湯多數以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補之效，購買時宜稍加區別。

十全大補湯 滋陰升陽

周亞錚指出，十全大補湯由當歸、熟地、白芍、川芎、人參、白朮、茯苓、甘草、黃耆、肉桂、生薑、大棗組成，是一款強效的溫補氣血、滋陰升陽的藥膳。本方溫補性質強烈，適用於體質虛弱、頭暈目眩、消瘦乏力等體寒者食用，節令上較適合冬季食補，若是體質偏燥熱者則較不適合服用。

中醫師指出，十全大補湯由當歸、熟地、白芍、川芎、人參、白朮、茯苓、甘草、黃耆、肉桂、生薑、大棗組成，是一款強效的溫補氣血、滋陰升陽的藥膳；示意圖。（資料照）

中醫師指出，十全大補湯由當歸、熟地、白芍、川芎、人參、白朮、茯苓、甘草、黃耆、肉桂、生薑、大棗組成，是一款強效的溫補氣血、滋陰升陽的藥膳；示意圖。（資料照）

當歸羊肉湯 益氣補虛

周亞錚表示，當歸羊肉湯由當歸、人參、黃耆、生薑、羊肉組成。羊肉具有益氣補虛、溫中暖下的功效，對於體寒怕冷、容易疲勞的人特別有益。羊肉湯在冬季非常受歡迎，能夠幫助驅寒暖身，增強抵抗力。此食補偏溫，若是體質偏燥熱者不適合服用。

養生茶飲 提升免疫力

周亞錚說，養生茶飲可用黃耆、紅棗、枸杞子組成。黃耆具有補氣固表的作用，紅棗養血安神，枸杞子補肝腎明目。本方口感甘甜，適合日常飲用，能夠增強體質、提升免疫力。

常見冬令食補成分。（馬光中醫診所提供）

常見冬令食補成分。（馬光中醫診所提供）

進補禁忌及注意事項

他也提醒，中醫將藥膳分為溫補、平補、涼補（清補）三種，在進行食補時，需根據個人體質選擇適合的食材和藥膳，避免盲目進補導致不適或加重病情。以下是進補的禁忌及注意事項：

體質辨識：進補前應了解自己的體質，選擇合適的藥膳。例如：陰虛火旺者應避免過量溫性藥材，以免加重熱症；而脾胃虛弱者則應慎用寒涼食材，避免影響消化功能。中醫判斷體質時會參考症狀、脈相、舌苔等多種資訊，建議民眾進補前先諮詢中醫師，避免誤判體質導致進補後身體不適。

季節調整：食補應隨季節變化調整。冬季適合溫補，春夏季則應以清補、潤補為主。並且進補應適量，現今社會已不如以往農業社會的營養缺乏，根據自身情況調整頻率和食補總量，避免過度進補導致體內負擔，過猶不及。

禁忌族群：孕婦、兒童、老人以及有特定疾病的族群，因體質狀態特殊或藥物使用等情況，應在醫師專業指導下再進行食補。若有急性症狀，例如感冒、感染發炎等情形，即便身體狀況虛弱，當下也不適合進補，建議優先尋求醫師的專業評估。

明華馬光中醫診所中醫師周亞錚。（馬光中醫診所提供）

明華馬光中醫診所中醫師周亞錚。（馬光中醫診所提供）

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