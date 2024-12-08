健康網》與HIV患者共用馬桶、擁抱會染病？ 醫破愛滋4迷思

醫師表示，許多人對愛滋病仍存有誤解，像是和愛滋患者擁抱就會得病、人人都可能感染、捐血會感染、愛滋空窗期可鬆懈等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人們通常聽到愛滋病毒、遇到愛滋病患者都避之唯恐不及，甚至投以異樣眼光，深怕一碰到對方就染病。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，時至今日，仍有許多人對愛滋病存有誤解，如與愛滋患者擁抱會得病、人人都可能感染、捐血會感染、愛滋空窗期可鬆懈等，他也一一來破除這些迷思。

迷思1：擁抱、牽手都會被傳染愛滋？

朱信誠表示，大家都知道愛滋會透過性行為、血液，以及妊娠生產等方式傳染，但聽到身邊有人罹患愛滋卻相當害怕，深怕自己被傳染。

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他強調，其實只要沒有經過上述這些途徑，但凡和愛滋患者擁抱、牽手、共用馬桶、洗衣機，以及處在同個生活環境，都不會被傳染。

迷思2：人人都可能會感染愛滋？

朱信誠說，其實只要沒有進行不安全性行為、未與他人共用針頭、性伴侶與母親皆並非愛滋病患，都大可放心。

迷思3：捐血會感染愛滋？

朱信誠提到，在愛滋感染途徑中，最讓人感到不確定的是「血液」的接觸，像他有1名會定期捐血的病患曾問過：「捐血會感染愛滋嗎？」他表示，在台灣捐血、接受輸血並不用擔心染上愛滋病的問題，抽血除了針頭用全新的之外，輸血用的血液也都經過檢查，為的就是要降低感染可能性。

迷思4：愛滋空窗期不能鬆懈？

朱信誠指出，若有危險性行為，或是不小心刺到針頭的可能，接受愛滋病毒檢測後也不能鬆懈。他提醒，愛滋病抗體形成的空窗期約有6-12週，而從病毒進化成愛滋病，潛伏期更長達10年之久。

醫師提醒，若有危險性行為者，接受HIV檢測後也不能鬆懈，因為它潛伏期很長；圖為情境照。（圖取自freepik）

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