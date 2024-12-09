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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》甜椒去籽好輕鬆 農糧署授不用刀、不亂噴2招

2024/12/09 07:30

甜椒去籽方式分為不用刀，適合盅類料理跟不亂噴籽，適合拿來拌炒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

甜椒去籽方式分為不用刀，適合盅類料理跟不亂噴籽，適合拿來拌炒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甜椒依品種及成熟度不同，有黃、橙、紅、白、紫等不一樣的顏色，因此又被稱為「彩椒」。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」指出，甜椒的口感清脆、肉厚清甜，並含有豐富的維生素C，用來涼拌、拌炒或焗烤都很適合。用湯匙去籽可保留完整外型，適合盅類料理，而用刀切開去籽方便快速，適合拿來拌炒。

不用刀去籽

把蒂頭往下壓破後，旋轉往上取出籽，再用湯匙將籽挖乾淨。因為保留完整外型，所以適合做「盅類料理」，像是奶油炒香洋蔥末、蒜末，再加入蝦子、培根丁炒熟調味，或依個人喜好加入炒香的配料、撒上起司，進烤箱180度15分鐘，可口的焗烤甜椒就完成了。

不亂噴籽

將甜椒去頭去尾分三等份，中段側面先切一刀，沿著內側將籽切除，蒂頭則是按壓中心將籽去除。這個方法快速方便，適合與杏鮑菇等食材拌炒調味。

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