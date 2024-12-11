自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》越減越胖恐是「缺鐵」！ 醫教3招破解

2024/12/11 17:18

醫師表示，努力減重，卻經常感到頭暈、疲倦，可能「缺鐵」了；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，努力減重，卻經常感到頭暈、疲倦，可能「缺鐵」了；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明努力減重，卻還越減越胖，甚至出現頭暈、疲倦？對此，小宙初日診所減重專科院長吳榛槿表示，可能是缺鐵了！肥胖者身體慢性發炎，導致鐵調素濃度升高，鐵被限制在巨噬細胞內，造成血清鐵濃度降低，使身體缺鐵，一旦缺鐵又會進一步加重慢性發炎，形成惡性循環，影響減重，建議攝取富鐵質食物、避免吃阻礙吸收食物，尤其素食者，要注意維生素B12補充，維持鐵質平衡。

缺鐵影響紅血球製造 害貧血致頭暈、疲倦

缺鐵會對身體造成什麼影響呢？吳榛槿在臉書專頁「初日診所」與Youtube說明，當體內鐵質不足，會使運鐵蛋白無法提供足夠的鐵，導致骨髓無法製造新的紅血球。而紅血球的作用就是負責輸送氧氣到身體各處，若是鐵不夠，就會發生頭暈、疲倦或心跳變快等症狀。

吳榛槿進一步解釋，成年男性的血紅素低於13mg/dL、女性低於12mg/dL，就被稱為「貧血」。臨床上，若血液檢查顯示血清鐵、和儲鐵蛋白低於正常範圍，即可診斷為缺鐵性貧血。尤其，據國民營養健康狀況變遷調查顯示，19-44歲女性中，每6人就有1人有缺鐵性貧血問題。

肥胖者身體慢性發炎 影響鐵調速調控

肥胖者更容易缺鐵！吳榛槿提及，人體鐵平衡主要依賴鐵調素的調控，其由肝臟合成、脂肪細胞和巨噬細胞分泌的荷爾蒙。然而，由於肥胖者身體處於慢性發炎狀態，將導致鐵調素的濃度升高，鐵會被限制在巨噬細胞內，造成血清鐵濃度降低。縱使肥胖者攝取足夠的鐵，仍然可能面臨缺鐵和貧血的風險！不只如此，缺鐵又會進一步加重身體慢性發炎狀態，形成發炎、缺鐵、肥胖的惡性循環，讓減重變得更加困難。

醫師指出，鐵質過高、過低都會影響胰臟健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師指出，鐵質過高、過低都會影響胰臟健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

鐵質過多過少都會傷胰臟

鐵質過多、過少都不好，吳榛槿提醒，當人體缺鐵時，會啟動代償機制，增加鐵的吸收和儲存，短期內可緩解缺鐵造成的影響。但若缺鐵狀態持續，恐影響胰臟功能，導致血糖調控能力下降；鐵質過量時，也會傷害胰臟健康。因鐵質過量會干擾胰島β細胞分泌胰島素的能力，並影響胰島類澱粉多肽（Amylin）的功能，導致胰島β細胞功能受損，影響胰島素的合成與分泌，使血糖調控變得更加困難。

均衡飲食不必擔心鐵質過量 惟注意3細節

維持體內鐵質平衡是健康關鍵！吳榛槿說，衛福部建議，成人男性的每日鐵質建議攝取量為10毫克，成人女性則為15毫克。均衡飲食下，通常不必擔心鐵質攝取過量，然若使用鐵劑或其他含鐵的保健食品，就可能會有鐵過量的風險。因此，透過合理的飲食安排來維持身體鐵質的平衡非常重要，務必注意以下3點：

●攝取富含鐵質的食物：分為動物性和植物性來源，前者常見於瘦肉、貝類（生蠔、蛤蜊）、牡蠣和海藻類等食物，身體吸收率較高；後者則包含綠葉蔬菜、豆類、全穀物（燕麥、藜麥）等，但這類食物身體吸收率相對較低。建議同時補充動物性與植物性來源，以多樣化的方式補充，甚至是同時攝取富含維生素C的食物，如：芭樂、番茄、柑橘類、奇異果、甜椒和花椰菜等，有助於提高植物性鐵質的利用率。

醫師舉例，瘦肉、貝類（生蠔、蛤蜊）、牡蠣和海藻類等食物富含鐵質；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師舉例，瘦肉、貝類（生蠔、蛤蜊）、牡蠣和海藻類等食物富含鐵質；示意圖。（圖取自photoAC）

●避免阻礙鐵質吸收的因素：某些食物中的成分可能干擾鐵的吸收，如：咖啡和茶中含有的多酚（單寧酸），全穀類和蔬菜中含有的草酸、植酸等成分，會減少鐵質的吸收，因此建議飯後1至2小時內避免飲用，或是食用前先以汆燙或浸泡的方式處理，降低影響。

●素食者的注意事項：除了鐵質，維生素B12也是幫助紅血球生成的重要維生素。但由於維生素B12主要存在於肉類和奶製品，因此素食者應特別注意維生素B12的補充，建議多攝取牛奶、蛋、紫菜、海苔，避免貧血發生的機率。

小宙初日診所減重專科院長吳榛槿。（小宙初日診所提供）

小宙初日診所減重專科院長吳榛槿。（小宙初日診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中