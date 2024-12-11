健康網》越減越胖恐是「缺鐵」！ 醫教3招破解

醫師表示，努力減重，卻經常感到頭暈、疲倦，可能「缺鐵」了；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明努力減重，卻還越減越胖，甚至出現頭暈、疲倦？對此，小宙初日診所減重專科院長吳榛槿表示，可能是缺鐵了！肥胖者身體慢性發炎，導致鐵調素濃度升高，鐵被限制在巨噬細胞內，造成血清鐵濃度降低，使身體缺鐵，一旦缺鐵又會進一步加重慢性發炎，形成惡性循環，影響減重，建議攝取富鐵質食物、避免吃阻礙吸收食物，尤其素食者，要注意維生素B12補充，維持鐵質平衡。

缺鐵影響紅血球製造 害貧血致頭暈、疲倦

缺鐵會對身體造成什麼影響呢？吳榛槿在臉書專頁「初日診所」與Youtube說明，當體內鐵質不足，會使運鐵蛋白無法提供足夠的鐵，導致骨髓無法製造新的紅血球。而紅血球的作用就是負責輸送氧氣到身體各處，若是鐵不夠，就會發生頭暈、疲倦或心跳變快等症狀。

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吳榛槿進一步解釋，成年男性的血紅素低於13mg/dL、女性低於12mg/dL，就被稱為「貧血」。臨床上，若血液檢查顯示血清鐵、和儲鐵蛋白低於正常範圍，即可診斷為缺鐵性貧血。尤其，據國民營養健康狀況變遷調查顯示，19-44歲女性中，每6人就有1人有缺鐵性貧血問題。

肥胖者身體慢性發炎 影響鐵調速調控

肥胖者更容易缺鐵！吳榛槿提及，人體鐵平衡主要依賴鐵調素的調控，其由肝臟合成、脂肪細胞和巨噬細胞分泌的荷爾蒙。然而，由於肥胖者身體處於慢性發炎狀態，將導致鐵調素的濃度升高，鐵會被限制在巨噬細胞內，造成血清鐵濃度降低。縱使肥胖者攝取足夠的鐵，仍然可能面臨缺鐵和貧血的風險！不只如此，缺鐵又會進一步加重身體慢性發炎狀態，形成發炎、缺鐵、肥胖的惡性循環，讓減重變得更加困難。

醫師指出，鐵質過高、過低都會影響胰臟健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

鐵質過多過少都會傷胰臟

鐵質過多、過少都不好，吳榛槿提醒，當人體缺鐵時，會啟動代償機制，增加鐵的吸收和儲存，短期內可緩解缺鐵造成的影響。但若缺鐵狀態持續，恐影響胰臟功能，導致血糖調控能力下降；鐵質過量時，也會傷害胰臟健康。因鐵質過量會干擾胰島β細胞分泌胰島素的能力，並影響胰島類澱粉多肽（Amylin）的功能，導致胰島β細胞功能受損，影響胰島素的合成與分泌，使血糖調控變得更加困難。

均衡飲食不必擔心鐵質過量 惟注意3細節

維持體內鐵質平衡是健康關鍵！吳榛槿說，衛福部建議，成人男性的每日鐵質建議攝取量為10毫克，成人女性則為15毫克。均衡飲食下，通常不必擔心鐵質攝取過量，然若使用鐵劑或其他含鐵的保健食品，就可能會有鐵過量的風險。因此，透過合理的飲食安排來維持身體鐵質的平衡非常重要，務必注意以下3點：

●攝取富含鐵質的食物：分為動物性和植物性來源，前者常見於瘦肉、貝類（生蠔、蛤蜊）、牡蠣和海藻類等食物，身體吸收率較高；後者則包含綠葉蔬菜、豆類、全穀物（燕麥、藜麥）等，但這類食物身體吸收率相對較低。建議同時補充動物性與植物性來源，以多樣化的方式補充，甚至是同時攝取富含維生素C的食物，如：芭樂、番茄、柑橘類、奇異果、甜椒和花椰菜等，有助於提高植物性鐵質的利用率。

醫師舉例，瘦肉、貝類（生蠔、蛤蜊）、牡蠣和海藻類等食物富含鐵質；示意圖。（圖取自photoAC）

●避免阻礙鐵質吸收的因素：某些食物中的成分可能干擾鐵的吸收，如：咖啡和茶中含有的多酚（單寧酸），全穀類和蔬菜中含有的草酸、植酸等成分，會減少鐵質的吸收，因此建議飯後1至2小時內避免飲用，或是食用前先以汆燙或浸泡的方式處理，降低影響。

●素食者的注意事項：除了鐵質，維生素B12也是幫助紅血球生成的重要維生素。但由於維生素B12主要存在於肉類和奶製品，因此素食者應特別注意維生素B12的補充，建議多攝取牛奶、蛋、紫菜、海苔，避免貧血發生的機率。

小宙初日診所減重專科院長吳榛槿。（小宙初日診所提供）

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