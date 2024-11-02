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「爌世英雄」日吃4碗爌肉飯胖10公斤 營養師：有這疾病注意

2024/11/02 17:23

熱騰騰又香噴噴的爌肉飯，雖然口味無敵，但高熱量的事實也讓愛美、怕胖的民眾難免猶豫是否該忌口。（記者張聰秋攝）

熱騰騰又香噴噴的爌肉飯，雖然口味無敵，但高熱量的事實也讓愛美、怕胖的民眾難免猶豫是否該忌口。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕為期2個月的彰化爌肉飯節透過數位集章方式，選出活動期間內吃最多爌肉飯的「爌世英雄」前3名，冠軍得主體重一度增加10公斤，60天吃了260碗爌肉飯，平均一天至少4碗。對此，營養師表示，再美味的食物都要正常且適量，進食過量會造成身體負擔。

熱騰騰又香噴噴的爌肉飯，雖然美味無敵，但高熱量的事實也讓愛美、怕胖的民眾，猶豫是否該忌口。10年資深營養師陳美莉建議，爌肉飯屬於高熱量、高脂肪且鈉含量高的食物，容易導致脂肪堆積和體重上升，對糖尿病和心血管等慢性病患者要格外小心，有痛風隱疾的人更需注意。

她說，一碗爌肉飯的熱量高達5、600大卡，等同約兩碗白飯的熱量；若每日食用6碗，熱量高達3600大卡，超出成人每日所需的2000大卡熱量1.8倍。她建議每周最多食用1到2次、每次1碗，挑選瘦肉多且不要再多淋上醬汁，並搭配燙青菜，才能減少油膩感，增加飽足感，達到均衡營養。

針對「爌世英雄」活動引發的健康議題，彰化縣政府表示，集章方式不限於個人，參賽者可邀請親朋好友共同參與，累計碗數，分享美食，減少個人攝取量。這次活動經費約300萬元，為提高民眾參與，特別推出限量「古城紀念碗」及「爌肉小子鑰匙圈」，很高興這次紀念品能受到民眾的喜愛，場場活動也都人潮爆滿，帶動可觀的經濟效益。

彰化爌肉飯節選出「爌世英雄」之王，活動2個月內吃了260碗爌肉飯，拿到冠軍，並贏得一年份爌肉飯365碗餐券。（記者張聰秋攝）

彰化爌肉飯節選出「爌世英雄」之王，活動2個月內吃了260碗爌肉飯，拿到冠軍，並贏得一年份爌肉飯365碗餐券。（記者張聰秋攝）

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