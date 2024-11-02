健康網》颱風後清掃家園就腰痠背痛？ 中醫授6招緩解

中醫師指出，可以透過熱敷、按摩、拔罐、靠牆運動、針灸、藥物來緩解清掃家園帶來的肌肉不適。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕康芮颱風過後滿地泥濘落葉，準備清掃家園與周邊道路；只是怎麼才掃一下子，走沒幾步路就肌肉緊繃，肩頸痠痛？中醫師王大元表示，可以透過熱敷、按摩、拔罐、靠牆運動、針灸、藥物來緩解肌肉不適。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」說明，這類的痠痛可以從肩頸肌肉處摸到僵硬的筋結點（也就是中醫說的「氣結」），沿著硬點往下會發現整片肌肉呈現緊繃的條索狀。想要舒緩肩頸或手臂僵硬疼痛感，熱敷、電療、針灸、按摩和拔罐都是不錯的選擇。

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熱敷、按摩和拔罐

王大元表示，利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往大椎穴由上往下同一方向沖淋；也可找出肩膀的筋結點進行熱敷10-15分鐘，或從枕骨下肌群下緣往外撥筋按摩5-10分鐘。拔罐主要是透過抽氣加壓來吸附表層肌肉，讓表層微血管充血、破裂，促進血液循環、疏通氣滯血瘀的不適感，可在肩井、大椎、天宗和膏肓穴附近的肌肉進行拔罐。

靠牆運動

王大元說，打掃環境時，容易使身體呈現駝背和頸椎前傾，可以試試靠牆運動，一開始請先雙腳打開與肩同寬，雙手自然垂下，身體靠牆站立，讓腳後跟、臀部、肩胛骨和後腦杓靠在牆上，雙眼直視前方，呈現頭腳一直線的狀態。這時候將頸椎向牆壁方向往後貼近、下巴後縮，後頸會呈現酸軟的感覺，持續30秒後再休息30秒，重複5次，以改善頸部過度前傾的問題。

針灸和藥物

王大元指出，針刺天宗、風池、肩中俞、曲池、手五里等穴進行治療，同時可在針，溫熱感有助於血液循環和舒緩緊繃。中藥常用葛根湯、栝蔞桂枝湯。

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