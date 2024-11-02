行為反覆、討拍刷存在感？女星梁佑南談失智母：是我疏忽了

知名影星梁佑南呼籲，若發現年長的家人反覆在做一件事情，就要注意。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕知名影星梁佑南今天（2日）受邀分享照顧失智母親8年的心路歷程時說，當初以為母親是在討拍刷存在感，不小心讓母親的失智從輕度到中度只有短短半年，等到發現時為時已晚，她就是在這個環節疏忽了。她並提醒，家中長輩反覆在做一件事情時，就應該要去注意，這可能是失智現象，注意這些細節，及時補救來延緩失智。

今年由知名製作人伍宗德導演發起的《願有情》團隊，看見切膚之愛基金會對長照及失智照顧的貢獻，對於基金會即將在埔心偏鄉設立複合型全人照護園區，籌建24小時失智團體家屋之舉深受感動，因此無償為基金會拍攝「不要忘了我」公益影片，並找來知名影星梁佑南代言。戀戀半線失智協會理事長鄭慶訓非常感動，在切膚之愛基金會執行長詹麗珠力邀下，促成梁佑南至協會來舉辦名人講座，與失智家庭照顧者分享親身走過的心路歷程。

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戀戀半線失智協會理事長理事長鄭慶訓表示，協會每年舉辦相當多元的活動，提供家屬互相鼓勵、學習的園地。（彰基提供）

今天現場共有100多名照顧者傾聽、參與，理解失智照顧關係內的苦樂，並學習關心身為照顧者的自己，氣氛溫馨。

梁佑南以一位失智者家屬的心情進行分享說，要怎麼樣知道家中長輩是不是失智了，其實從很多生活中的小細節可以去注意，她就是在這個環節疏忽了，所以母親從輕度到中度是很快速的，所以要呼籲大家，長輩反覆在做一件事情的時候，就應該要去注意。

梁佑南說，從確認以後開始，她們3個女兒一直很努力在做補救的工作，8年來母親失智雖然接近重度，但是狀況是很好的。她要鼓勵失智症的家屬，可以親自照顧最好，但若沒有辦法，寧願交給專業機構照顧，像母親在護理之家就過得非常好，也因為這樣，老化的速度沒那麼快，當然對3個女兒已經沒那麼熟悉，可是和母親對話的過程中，還是會有火花、還是可以勾起年輕的一些事情，這是非常好的撞擊。

梁佑南強調，絕對不要讓當事人覺得自己被遺棄，要讓長輩覺得家人一直在身邊。反而是他有很多同儕可以消磨時光，打麻將也好、堆積木也好、一起挑菜也好，都是同伴之間的互相取暖。他不會忘記他原有的，但是他接觸新的並學習，失智的過程就會延緩。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，2025年台灣將邁入超高齡社會，意即每5人中就有1名老人。（彰基提供）

知名影星梁佑南呼籲，若發現年長的家人反覆在做一件事情，就要注意。（彰基提供）

彰化縣戀戀半線失智協會與切膚之愛基金會共同舉辦名人講座，現場氣氛溫馨。（彰基提供）

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