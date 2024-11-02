健康網》胃食道逆流 壞習慣造成！醫：4方法改善

若吃飯速度太快，容易造成胃食道逆流。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人時常吃飯速度極快，使得胃食道逆流成為全新的文明病。很多生活的小習慣容易影響消化系統，醫師提出4個常見的壞習慣，若能改善，同時提出解決方案，緩解胃食道逆流。

吃完就躺？ 4大原因加劇胃食道逆流

成大醫院胃腸肝膽科主治醫師謝名宗在粉專「謝名宗醫師-腸胃筆記」表示，最近常常覺得胃裡有酸酸的感覺，或者吃完飯後胸口有灼熱感嗎？如果是這樣，很可能是胃酸逆流在作怪！

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謝名宗表示，很多生活中的小習慣，可能正在悄悄影響你的消化系統。今天我們就來聊聊幾個常見的誘因，看看你有沒有不小心中招。

1. 趕時間、吃飯太快：患者來診時，常常說工作忙碌，沒時間好好吃一頓飯，總是急急忙忙吞下去，但這樣容易讓胃部壓力增加，胃酸也就更容易往上跑。試試放慢速度，讓自己慢慢享受每一口飯吧！

2. 咖啡不離手：很多人一天沒有咖啡就過不去，但過多的咖啡因其實是胃酸逆流的幫兇。如果你發現喝完咖啡後胃不太舒服，可能要考慮減少攝取量，或者試試低咖啡因的選擇。

3. 吃完就躺：大家都知道，飯後馬上躺平是不太好的習慣，因為這樣會讓胃酸更容易逆流到食道。最好在飯後保持直立姿勢一到兩個小時，讓食物有充分的時間消化。

4. 壓力太大：壓力不僅影響心情，也會對腸胃產生影響。壓力大時，胃酸分泌容易變多，增加胃酸逆流的風險。適當的放鬆、休息，對身體和腸胃都是很好的調節。

規律飲食少咖啡因 減緩胃食道逆流

如何改善呢？謝名宗提出下面建議：

●規律飲食：定時吃飯，避免暴飲暴食，減少刺激性食物（如辛辣、油膩、酸性食物）。

●減少咖啡因：如果必須喝咖啡，試著控制在一天一到兩杯之內。

●保持適度運動：運動能幫助消化，也有助於降低壓力。

●注意作息：晚餐提早吃，飯後不要馬上躺下，讓身體有充足時間消化。

小小的調整，讓胃舒服點，生活品質也會跟著提升，如果已經調整了這些生活習慣，卻還是常常覺得不舒服，那別忽視身體給的信號，建議及時就醫，讓專業醫師幫你解決問題。

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