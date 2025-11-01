非感冒後遺症 換季咳嗽逾1個月 竟是氣喘上身

▲不少人罹患氣喘卻不知，以為咳嗽久久不癒是感冒還沒好。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲廖培雅醫師說，最近有患者咳嗽逾月餘未改善，進一步檢查才知是氣喘。 （記者張軒哲攝）

近期降溫，再加上流感病毒肆虐，感冒人數增加，但有人持續咳嗽逾1個月，連呼吸都出現「咻咻咻」的喘鳴聲，服用感冒藥也無效，經過醫師診斷，才發現是氣喘，患者本身卻不知罹病，誤以為是感冒後遺症，經肺功能檢查調整用藥才逐漸康復。

伴隨胸悶、喘鳴 易與感冒混淆

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師廖培雅表示，最近流感肆虐，感冒患者很多，少數患者在其他診所就醫，吃了逾1個月的感冒藥，咳嗽症狀卻不見改善，轉而到醫院求助。其中1名年輕女病患自述，原本有流鼻水、喉嚨痛或發燒，吃藥後好轉，唯獨不斷反覆咳嗽，吃藥沒效果。

請繼續往下閱讀...

廖培雅檢視患者用藥記錄後，進一步詢問對方有無氣喘的家族史、過敏性疾病相關的體質，同時安排肺功能檢查及胸部X光檢查，排除其他原因後，發現患者是氣喘導致咳不停。

廖培雅說，氣喘症狀和感冒很相似，容易混淆，兩者的主要差別在於氣喘是慢性發炎，患者會有反覆咳嗽、胸悶、喘鳴，在夜間、清晨、運動後、季節轉換、早晚溫差大或接觸過敏原時更明顯，還可能合併有鼻癢、打噴嚏、皮膚癢等其他過敏症狀，病症會持續數週；感冒則由病毒引起，症狀通常在2到4個禮拜後會痊癒。

咳嗽逾2個月速就醫詳查

廖培雅提醒，只要咳嗽超過2個月以上，就該注意是不是氣喘或其他因素引起，若無妥善治療，恐怕反覆慢性發炎會造成氣道永久性破壞，導致肺功能下降。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法