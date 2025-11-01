自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》更年期守護指南一次看 醫破「荷爾蒙療法」迷思

2025/11/01 10:12

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科醫師黃建霈表示，更年期症狀並非只能靠藥物治療，調整日常作息、飲食補鈣等、運動，同樣能緩解不適；情境照。（圖取自freepik）

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科醫師黃建霈表示，更年期症狀並非只能靠藥物治療，調整日常作息、飲食補鈣等、運動，同樣能緩解不適；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕更年期症狀並非只能依賴藥品治療，日常作息、飲食與運動同樣能發揮效果。食品藥物管理署特別邀請台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科主治醫師黃建霈深入解析，說明哪些女性不適合荷爾蒙治療，以及可替代的方式，協助女性以更全面的策略度過人生的重要轉折期。

不適合荷爾蒙療法的人該怎麼辦

不適合使用荷爾蒙療法的族群，包括乳癌或其他女性生殖器官癌症患者、曾發生血栓或心血管疾病者，以及嚴重肝病患者。這些女性仍可透過其他方式緩解更年期不適。例如骨質疏鬆可使用骨鬆藥品，有情緒或睡眠困擾則可考慮透過身心科藥品協助。而生活習慣的調整也能有效緩解更年期不適，包括：

規律運動：快走、肌力訓練、瑜伽等，有助於骨質與心血管健康。

均衡飲食：攝取足夠的鈣質與維生素D，減少高糖、高脂飲食。

避免刺激物：如酒精、咖啡因。

維持正常體重與作息

放鬆練習：如冥想、深呼吸，有助改善情緒與睡眠，減少熱潮紅等症狀。

荷爾蒙療法的常見迷思

黃建霈說明，2003年美國婦女健康關懷研究（Women's Health Initiative; WHI）研究指出，平均年齡超過60歲，且使用「雌激素合併黃體素」超過5年的女性，乳癌風險確實增加30-40%。不過，換算下來，每萬名女性中，每年只多8人罹癌，代表實際發生率仍屬少數。

他強調，若症狀嚴重影響生活，採取短期、低劑量的治療方式，乳癌風險極低；而現況大多數患者約在50歲左右開始用，且通常不會持續超過 5 年，因此整體風險並不會明顯增加。此外，目前也有更安全的雌激素跟黃體素可供選擇。

然而，未接受荷爾蒙治療並不代表乳癌風險降低。事實上，多數乳癌患者並未使用過更年期荷爾蒙療法。所以，無論是否接受荷爾蒙補充治療，定期乳房檢查才是預防乳癌與及早發現的關鍵。

不少女性會自行購買植物性荷爾蒙或標榜天然的保健品，黃建霈提醒，這些產品未必安全，部分甚至含不明成分，長期使用恐影響肝功能或荷爾蒙平衡。反之，醫療院所的荷爾蒙治療會在乳房檢查等基礎安全評估後才開立，風險更可控。

黃建霈強調，並非所有女性都需要使用荷爾蒙。若症狀輕微且可忍受，完全可以不依賴藥物。透過良好生活習慣與多元調適方式，更年期女性同樣可以維持健康與活力。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1050期

