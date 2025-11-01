自由電子報
健康網》桑拿只助放鬆？ 研究：增強粒線體健康能抗衰老

2025/11/01 11:25

最新文獻發現，規律的桑拿能觸發身體「熱適應」機制，進一步增強細胞裡的粒線體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣開始轉涼，有部分民眾喜歡去桑拿（sauna）放鬆身心，然而，它的效果只有這樣嗎？耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，以前以為它是專屬長者做的活動，最近才發現它可以促進粒線體的健康，擁有功能健全的粒線體，正是身體維持年輕、抗衰老的重要環節。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文指出，天氣開始轉涼，社區的桑拿公設也即將開放。她最近認真考慮開始使用它。原因就是，她發現桑拿對粒線體的健康，具有促進的效果。不過，她也提醒，心臟病患者、懷孕、脫水或急性感染時則不建議使用。

她接著說，粒線體就像人體的「能量發電廠」，和抗疲勞、代謝健康甚至運動表現都有關。擁有功能健全的粒線體，正是身體維持年輕、抗衰老的重要環節。

最新文獻發現，規律的桑拿能觸發身體「熱適應」（Heat Acclimation, HA）機制，進一步增強細胞裡的粒線體健康。反覆的熱刺激是一種「正向壓力訓練」，能帶來以下適應：

●促進粒線體生合成，增加能量產能

●提升粒線體品質控制，啟動修復與更新機制

●增加熱休克蛋白（HSPs），保護細胞與粒線體

●改善能量利用，運動或活動時更省力、更耐久

如何使用桑拿，才能產生熱適應效果呢？許嘉珊提到，根據研究顯示，需要連續多天或數週的規律熱暴露，且每次需達到一定熱反應（出汗、體溫上升），才能穩定產生效果。換句話說，桑拿不但可以訓練身體抗壓能力，同時進一步提升細胞能量效率，不只幫助放鬆。

許嘉珊建議，若要開始「桑拿訓練」，從較短時間開始，慢慢建立耐受，不宜一次直接挑戰過長時間。不過，她也提醒，心臟病患者、懷孕、脫水或急性感染時則不建議使用。

