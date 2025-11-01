台南新樓醫院獲南區醫療網績優醫院「醫病溝通」社區「健康照護」雙獎

台南新樓醫院公關主任曾美惠（右）獲得南區醫療網醫病和諧促進計畫微光同行獎、麻豆新樓醫院居家護理所所長陳美慧（左）獲得建構整合性社區健康照護網絡成果卓越獎。（新樓醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕新樓醫院在醫病溝通以及社區健康照護方面的卓越表現，昨天獲得南區醫療網績優醫院頒獎，包括台南新樓醫院獲得台南市衛生局的「醫療事故預防及爭議處理法」下之醫病和諧促進計畫微光同行獎、麻豆新樓醫院獲得建構整合性社區健康照護網絡成果卓越獎。

新樓醫院公關主任曾美惠說，醫院推動醫病和諧促進計畫，展現醫療關懷小組團隊的實施有效提升了醫療團隊與病人之間的溝通，增強了病人對醫療服務的信任，並顯著減少了醫療糾紛，獲得了病人的高度滿意。

請繼續往下閱讀...

麻豆新樓醫院則由居家護理所所長陳美慧負責的建構整合性社區健康照護網路計畫也取得了顯著成效。此計畫透過資源整合，搭建了優質的社群健康照護體系，不僅提升了地方居民的健康水平，也加強了醫療機構與社群的連結。

新樓醫院院長劉啓擧表示，這兩項榮譽是對醫療團隊在專業服務及社會責任上的肯定。院方推動當責文化，深植於每一個醫護的心中，多走一哩路照護病人不餘遺力，將持續努力推動各項措施，提升醫療品質與病人體驗，並進一步加強社群健康照護，為病人及社群居民提供更加全面、優質的服務。

衛福部南區醫療網績優醫院微光同行獎頒獎。（新樓醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法