登國際期刊 感染性主動脈瘤20年增3倍 長庚研究：開刀存活率優於支架

微創支架手術在健保給付推動下幾乎成為主流，許多醫師與病人都傾向「能不開刀就不開刀」，但林口長庚醫院最新研究發現，對於「感染性主動脈瘤」患者，傳統開放手術反而更能救命。研究顯示，雖然開刀初期風險高一點，但長期存活率明顯優於支架手術，這項成果登上今年7月的國際權威期刊《歐洲心臟學會期刊》（European Heart Journal），顛覆既有印象。

開放手術 長期感染控制效果更好

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯指出，感染性主動脈瘤是細菌入侵主動脈、造成血管壁壞死與破裂的嚴重疾病，若未即時處理，死亡率極高。過去因病例少、研究有限，臨床上對於「要不要開刀」一直存在爭議。研究團隊運用健保大數據與AI演算法，分析2001至2021年間全台1萬9324名主動脈瘤住院患者，找出2387例感染性個案，比較開放手術、微創支架修補與抗生素治療3種方式的差異。

結果顯示，微創手術雖然住院期間死亡率較低，但長期追蹤5年、10年後死亡風險反而更高，再次感染或需再處理機率也較多。相對地，開放手術雖初期風險高，但長期存活率與感染控制效果都更理想；僅用抗生素治療者死亡率最高，「保守觀察」並非穩當選項。

陳紹緯表示，感染性主動脈瘤不是單純血管病變，而是全身性感染的一部分，若只用支架封住破口，卻未徹底清除感染源，長期仍可能反覆感染。

他強調，微創手術可在急性期作為「應急橋接策略」暫時穩定病人，但若病況允許，研究證實開放手術才是首選治療。

高齡男性、腎臟病患 高風險群

心臟麻醉科醫師張峰誠補充，感染性主動脈瘤在台灣發生率逐年攀升，2001年至2021年間增加近3倍。患者多為高齡男性，平均73.8歲，其中逾半有慢性腎病，約一成為洗腎病人。台灣洗腎率高，腎功能不佳恐是重要危險因子，應提高警覺。

林口長庚醫院表示，這項全國性大數據研究由陳紹緯領軍，登上國際頂尖期刊，是亞洲首篇針對感染性主動脈瘤治療與預後進行長期追蹤的代表性研究，不僅提供臨床關鍵證據，也讓世界看見台灣健保資料庫的研究實力。

