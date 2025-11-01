高醫助索馬利蘭新生兒髖關節照護升級，當地醫師來台學習、提升醫療。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院與索馬利蘭哈爾格薩總醫院締結姐妹醫院後，協助當地醫療人力培育，培訓超過30位醫護人員，2名索國醫師來台接受高醫1個月的臨床進階訓練，他們感謝台灣醫界無私的傳授，高醫將助索馬利蘭新生兒髖關節照護升級。

索馬利蘭位於非洲的東北角，高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）自112年與索馬利蘭哈爾格薩總醫院締結姐妹醫院以來，長期耕耘當地醫療人力培育，高醫上月安排2名當地醫師來台，接受1個月的臨床進階訓練，學習骨科及新生兒照護。

訓練期間高醫醫療團隊發現2位索國培訓醫師對小兒髖關節發育不良議題的關注，決定積極籌畫舉辦小兒髖關節發育不良篩檢與照護國際研習會，讓培訓醫師可以與國際間學者共同就小兒髖關節發育不良的議題進行交流學習。

高醫新生兒科鐘浩瑋主任及陳寳如副護理長構思及安排研討會，由小兒骨科沈柏志醫師、杜品毅醫師教授與親自示範，再由個管師朱怡君、林希潔、鍾慧琴在旁協助指導，學習包括徒手檢查、帕氏吊帶正確穿脫、髖關節超音波判讀與實作等關鍵技能。

醫療團隊以病例討論與臨床操作，針對「小兒髖關節發育不良」的早期診斷與治療策略，並與會學者進行專業對話；索馬利蘭醫師感佩台灣團隊無私分享，也坦言當地因缺乏帕氏吊帶等專用設備，治療多採傳統髖人字石膏，難以達成國際推薦的非手術早期介入標準。

高醫DDH團隊聽聞此困境，立即發揮人道關懷，聯繫國內資源，獲重維復健用品有限公司慷慨捐贈10副帕氏吊帶，預計讓索國受訓醫師帶回索馬利蘭，讓索國髖關節發育不良的新生兒得以接受更安全、符合國際標準的早期治療。

高醫表示，小兒髖關節發育不良篩檢與照護團隊（DDH團隊）為跨科（護理部、小兒骨科與新生兒科）醫護團隊，前年已通過醫策會小兒髖關節發育不良疾病照護品質認證，對於臀位產、有家族病史、羊水過少、不當包巾習慣，或出生時有髖關節臨床不穩定等情況的高風險新生兒，有完善的計畫執行，讓更多新生兒能在第一時間獲得早期篩檢與治療。

台灣醫療軟實力！高醫助索馬利蘭新生兒髖關節照護升級。（高醫提供）

