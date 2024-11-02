健康網》老人更易罹癌且難治 醫：盼成為新藥開發方向

不少人想問，為何年長者罹患肺癌，治療效果通常很差？醫師提醒，年齡本就是風險因子之一。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年與癌症相關的討論相當多，特別是年長者發生癌症，對於家庭照顧者的壓力不言可喻。黃軒表示，衰老增加癌症發生率，且降低治療效果；同時期望年長者適用的新藥能夠成為未來的開發走向。

年紀大容易發生癌症 治療效果也降低

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明，在門診中，病人詢問：「我父親得了肺癌，而我也罹肺癌。我們都曾抽煙，基因檢測結果與使用的免疫療法幾乎相同，但為何我活下來了，而我父親半年內就過世了呢？」這正是「衰老」對癌症風險與治療成效的深遠影響。衰老不僅增加了癌症發生的可能，也會降低治療效果，「這是不可忽視的因素」。

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黃軒表示，在動物實驗中，研究者將肺癌細胞移植到不同年齡的小老鼠體內，結果顯示：隨著小鼠年齡增長，腫瘤生長速度更快；腫瘤負擔更重，生存期縮短。帶有肺癌年紀大的老鼠們，其生存中位天數，從30天縮減至18天。

為何隨著年齡增長，癌症更易發生？黃軒表示，衰老會導致體內慢性發炎上升。如IL-1等發炎因子的增加，顯著提升肺癌風險。衰老體質對癌症的發病具有促進作用。國際研究也一直指出，發炎與癌症形成了密切的連結！

為何年長患者，治療效果較差？

黃軒說明，研究發現老年肺癌患者的復發率，較年輕患者高出89%。與年輕患者相比，老年患者的預後通常也比較差。併發症、失能率和死亡率皆顯著提高。

黃軒表示原因有兩項：

1.肺泡結構的老化變化：隨著年齡增加，肺泡密度顯著降低；血管滲漏情況加劇，導致肺部結構不穩定，進一步促進癌細胞增長。就像防衛國家的堡壘「年久失修」，破洞越來越多。

2.肺泡免疫細胞的消退：肺泡免疫細胞，如肺泡巨噬細胞（Alveolar Macrophage, AM）數量隨年齡下降，僅剩約原來的1/4；這些細胞負責維持肺部穩定並清除病原體；隨著它們的減少，癌細胞的增殖速度更快，增加了癌症風險。有點類似軍隊老化，增援不足，即使補上新軍，戰力也難以支撐。

黃軒表示，隨著年紀增長，肺癌及其他癌症的風險上升。癌細胞在長期的「城堡失修」與「守軍不足」的環境中更容易生長。即使有先進的治療手段如免疫療法，仍難以完全阻止癌細胞的復發或轉移。

於是，很多肺癌患者和家屬問：「我們吃抗衰老藥物，不就可以了嗎？」以下是我整理的關於抗衰老藥物在非小細胞肺癌（NSCLC）的臨床應用的相關研究：

1. Navitoclax在非小細胞肺癌中的應用：Navitoclax（ABT-263）是一種Bcl-2家族抑制劑，具有清除衰老細胞的潛力。 研究顯示，Navitoclax可誘導衰老細胞凋亡，減少腫瘤生長。然而，其在NSCLC中的臨床應用，由於嚴重副作用，這項研究仍需進一步的臨床試驗驗證其療效和安全性。

2. ABT-737的研究進展：ABT-737是另一種Bcl-2抑制劑，已在小鼠模型中顯示出清除衰老細胞的效果。雖然ABT-737在體內的生物利用度有限，但其衍生物Navitoclax已進入臨床試驗階段。

所以目前，抗衰老藥物在NSCLC中的臨床應用仍處於研究階段，尚無確切的臨床數據支持其療效。未來需要更多的臨床試驗來評估這些藥物在NSCLC治療中的潛力。

不少人想問，為何年長者罹患肺癌，治療效果通常很差？醫師提醒，年齡本就是風險因子之一。（圖取自freepik）

最後黃軒總結：隨著年齡的增長，癌症的風險逐步增加，特別是肺癌。衰老引發的慢性炎症、免疫細胞功能退化、組織結構變化等，成為癌症發展的溫床，導致老年肺癌患者的治療效果往往不如年輕患者。

黃軒補充，儘管抗衰老藥物，如Navitoclax和ABT-737，在清除衰老細胞方面顯示出潛力，但其在非小細胞肺癌治療中的應用仍處於研究階段，並存在顯著的副作用。未來仍需要更多臨床試驗來評估這些藥物的安全性與療效。隨著對衰老機制的深入了解，開發安全有效的治療方案將成為降低年長患者癌症風險及改善治療效果的重要方向。

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