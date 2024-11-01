健康網》椰子油能防失智？ 醫曝：吃太多「1疾病」風險升

醫師提醒，很多人愛吃的麵包也是充滿壞油陷阱，特別是越軟的越要注意，因其多半使用了酥油來增加香氣和軟Q口感，千萬不要因口感軟就經常給長輩食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失智症至今尚無解藥，但有傳聞喝椰子油可達到預防的作用，是真的還是假的？高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，這是錯誤的，目前尚未有科學研究證實椰子油能有效改善老年失智，且它富含飽和脂肪酸，攝取過多會不利心血管。

關於椰子油能否用於失智，傅裕翔於臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」發文說明，椰子油富含中鏈脂肪酸（MCT），而MCT確實可以由淋巴直接進入肝臟，生成酮體，能更直接地為退化大腦提供能量。此外，椰子油中的多酚對抗氧化壓力，理論上也可降低阿茲海默的一些風險。

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傅裕翔強調，理論上並不能代表實際情況，因為椰子油富含飽和脂肪酸，攝取過多反而會惡化血管健康。在缺乏大型研究的佐證下，仍不建議用治療的角度來一直吃椰子油預防失智。

他提到，日常食用油要選擇好的油脂，即以含較多單元不飽和脂肪酸的油為主，例如橄欖油、苦茶油、芥花油和油菜籽油等植物油；同時，也要避免壞油，包括飽和脂肪酸的油品，如奶油、牛油、豬油、椰子油、棕櫚油，以及反式脂肪，像是油炸物、糕餅、酥油、氫化過的植物油。

此外，傅裕翔提醒，很多人愛吃的麵包也是充滿壞油陷阱，特別是越軟的越要注意，因其多半使用了酥油來增加香氣和軟Q口感，千萬不要因口感軟就經常給長輩食用。

至於有些人可能會問，補充不飽和脂肪酸，能否直接喝油？他表示，不需要，日常烹調時，只要適量使用健康的油脂即可，沒必要額外飲用食用油。

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