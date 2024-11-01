健康網》射後聖人模式是真的！ 醫曝時間長短看2原因

醫師表示，在射精後，男性的性興奮會迅速減退，並進入一個相對平靜的狀態。；圖為情境照。（圖取自Freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都會開玩笑說，男生在射精之後，會有一段「聖人時間 」，意思是這段期間可能會迅速失去性慾，甚至連思考都冷靜下來。好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，男性的性反應周期有4階段，包括：興奮期、平台期、高潮期和射精後的恢復期，而恢復期就是我們俗稱的聖人時間；決定恢復期長短則與生理、心理因素有關。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出，男性的性反應周期通常分為4個階段：興奮期、平台期、高潮期和射精後的恢復期，恢復期就是我們俗稱的聖人時間。這些階段共同構成了整個性反應過程，每個階段都有其特定的生理反應。

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●興奮期：興奮期是性反應的開始，伴隨著性興奮和性慾的增加。此時，血液流向生殖器，導致勃起。

●平台期：平台期是性反應的第2階段，性興奮達到頂點並保持一段時間。在這個階段，男性可能會感到高度敏感，等待進入高潮期。

●高潮期：高潮期是性反應的巔峰，一般會伴隨著射精和極大的愉悅感。

●恢復期：高潮期過後，男性進入恢復期，就是所謂的聖人時間。這個階段中，生殖器會逐漸失去勃起狀態，性興奮減退。恢復期的長短因人而異，從幾分鐘到幾小時都有可能。

他表示，在射精後，男性的性興奮會迅速減退，並進入一個相對平靜的狀態。這段時間內，男性的性興奮難以再次迅速提升，這就導致了需要休息的情況。有趣的是，根據日本成人用品公司的調查，有些女性也有經歷過類似聖人模式的狀況。

2原因影響恢復期

●生理原因：射精後，男性體內的激素水平會發生變化。例如，催產素和腦內啡等激素會促進放鬆和疲倦感。這些激素的分泌，使男性在射精後感到疲憊，需要休息才能恢復體力和性興奮。

●心理原因：除了生理原因，心理因素也影響男性的恢復期。射精後的滿足感和放鬆感，會使男性難以立即重新進入性興奮狀態。此外，壓力、疲勞和焦慮等心理因素，也會延長恢復期的長短。

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