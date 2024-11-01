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健康網》每月射精達「這次數」護健康 醫：降攝護腺癌風險
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕打手槍是男性正常的生理需求，適度的自慰可解決性慾、放鬆身心、維持精子健康等。顧芳瑜泌尿科診所醫師顧芳瑜建議，1個月射精次數達「21次」為佳，可以降低罹患攝護腺癌的風險。
顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片分享，男性面對慾望升起的時候，可以適度打手槍，若是每月射精次數有達21次，就能降低攝護腺癌的風險。另外，他進一步分享打手槍的2個好處。
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●分泌腦內啡使心情愉悅：腦內啡是讓身體開心的荷爾蒙，尤其壓力很大時，可以藉由打手槍來放鬆身心。
●讓血管更健康：適度打手槍會讓GG充血、勃起，維持血管健康。顧芳瑜說，若是GG長期不充血，海綿體就會萎縮，GG有可能會變短。
顧芳瑜提到，有些女性不喜歡男友打手槍，他分享，其實女生不用覺得男友打手槍是對自己不尊重的表現，有時候只是女生月經來潮不方便，男性靠DIY解決需求而已。
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