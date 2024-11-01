限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》天冷沒勁「吃4食物」調節！ 醫：與自律神經有關
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕當天氣變冷、日照減少，許多人會感到疲倦、情緒低落，甚至提不起勁，這些症狀可能與自律神經失調有關。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，透過飲食調整，如南瓜、菱角、山藥、秋刀魚，可以調節自律神經，讓身心恢復平衡。
秋季護自律神經4食材
●南瓜
南瓜富含維生素B群，尤其是B6，有助於穩定神經系統及心情，並改善疲勞感，且有助於減少情緒波動、提升專注力，能在秋天保持輕鬆心情，及充沛活力。
請繼續往下閱讀...
●菱角
菱角是秋季的時令食材，富含鎂和鉀，這些礦物質能促進神經傳導，有助於放鬆神經系統、減輕壓力，及降低因日照減少或環境變化，而引起的焦慮和情緒波動。
●山藥
傳統中醫認為山藥具有「補氣」作用，有滋補脾胃、益氣養身的功效。此外，山藥含有豐富的黏液蛋白、抗氧化物，能夠保護神經系統、提升免疫力，在季節變換中也能保持健康。
●秋刀魚
秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，對於維持腦部健康，與神經傳導功能相當重要！這些脂肪酸能調節自律神經，減少焦慮與憂鬱情緒，同時對心血管健康也有益處。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應