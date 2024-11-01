健康網》天冷沒勁「吃4食物」調節！ 醫：與自律神經有關

醫師表示，秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，能調節自律神經，減少焦慮與憂鬱情緒，同時對心血管健康也有益處；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當天氣變冷、日照減少，許多人會感到疲倦、情緒低落，甚至提不起勁，這些症狀可能與自律神經失調有關。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，透過飲食調整，如南瓜、菱角、山藥、秋刀魚，可以調節自律神經，讓身心恢復平衡。

秋季護自律神經4食材

●南瓜

南瓜富含維生素B群，尤其是B6，有助於穩定神經系統及心情，並改善疲勞感，且有助於減少情緒波動、提升專注力，能在秋天保持輕鬆心情，及充沛活力。

請繼續往下閱讀...

●菱角

菱角是秋季的時令食材，富含鎂和鉀，這些礦物質能促進神經傳導，有助於放鬆神經系統、減輕壓力，及降低因日照減少或環境變化，而引起的焦慮和情緒波動。

●山藥

傳統中醫認為山藥具有「補氣」作用，有滋補脾胃、益氣養身的功效。此外，山藥含有豐富的黏液蛋白、抗氧化物，能夠保護神經系統、提升免疫力，在季節變換中也能保持健康。

●秋刀魚

秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，對於維持腦部健康，與神經傳導功能相當重要！這些脂肪酸能調節自律神經，減少焦慮與憂鬱情緒，同時對心血管健康也有益處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法