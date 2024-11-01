健康網》網紅私賣瘦瘦筆 醫：濫用恐危害健康

市面上俗稱「瘦瘦筆」、「瘦瘦針」的自費藥物，主要注射在人體皮下脂肪；示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名女網紅被爆料，疑似透過網路販售需醫師處方才能用的針劑「瘦瘦針」（或稱瘦瘦筆），違反藥事法。醫師提醒，使用瘦瘦筆需醫師開立處方，定時回診監測，且有可能引發嚴重副作用。重點是，瘦瘦筆本身是糖尿病患的治療選擇，濫用是「拿命開玩笑」，且「囤貨」恐造成病患無筆可用。

據報導，有名女網紅疑似私自販售瘦瘦筆，然北市衛生局稽查後未發現。北市衛生局表示，衛局同仁曾於9月會同北市調查處稽查，未查獲相關產品；並強調若查獲違規最高可處200萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

不少人希望減重甩肉，然用錯方法恐花錢又傷身。（圖取自shutterstock）

對此，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」提出3點呼籲：

首先，瘦瘦筆需要醫師開立處方、定期回診監測。瘦瘦筆效果顯著，當然副作用也會有；因為有作用到腦幹，會真的讓你不想吃東西，「是那種嚴重起來會吐到食道撕裂出血，還有整個陷入肌少症的風險」；現在也不只小腸堵塞，連腸壞死的風聲都有。「沒有經適當評估，是拿你的命開玩笑；你說這是可以透過非醫師轉賣的嗎？」

再者，不要囤貨、搶走慢性病朋友的治療選擇。瘦瘦筆本身也是糖尿病病人的治療選擇，對某些病人來說比傳統胰島素更容易穩定血糖。你的囤貨，會讓容易低血糖的病人失去選擇。姜冠宇補充，曾發生糖尿病病人經專家評估要開瘦瘦筆，卻開不到的狀況，這是Health equity建康公平的問題。「如果讓病人權益損失，相關主管機關應該介入。」

最後，這起案件開出超過行情的價格，「不只沒有幫你的健康風險把關，還把你當盤子。」團購是一種交易形式，但是失控的地下交易，對社會潛在危害是很大的。「大家一定要正視這個問題。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法