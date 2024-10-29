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「左流右新」還有這好處！ 醫：研究證實可降2成中風機率

2024/10/29 17:29

亞東醫院中風中心主任唐志威分享，國內外研究均顯示，不管是打流感還是新冠疫苗，都有助降低2至3成中風機率。 （記者邱芷柔攝）

亞東醫院中風中心主任唐志威分享，國內外研究均顯示，不管是打流感還是新冠疫苗，都有助降低2至3成中風機率。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕公費流感疫苗、新冠疫苗同步開打，「左流右新」除了可一次獲得兩種保護力，亞東醫院中風中心主任唐志威今（29日）也分享，國內外研究均顯示，不管是打流感還是新冠疫苗，都有助降低2至3成中風機率。

疾管署副署長羅一鈞指出，截至10月28日，公費流感疫苗接種數約349.8萬人次，與去年同期371.8萬人次相較，落差已縮小至6%，受前一波山陀兒颱風假的影響漸小；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種72.3萬人次，是去年同期的2.1倍。

疾管署也公布最新全國接種情形，65歲以上長者的流感疫苗接種率為30.7%、學齡前幼兒為34.1%，六都中長者接種率最高的是台南市31.9%，幼兒最高為新北市36.6%，六都以外則是連江縣長者最高42.7%，基隆市幼兒最高51.4%。新冠疫苗方面，65歲以上長者接種率為10.8%，六都中台南市最高13.4%，六都外為屏東縣最高17.4%。

疾管署公布流感、新冠疫苗最新全國接種情形。（疾管署提供）

疾管署公布流感、新冠疫苗最新全國接種情形。（疾管署提供）

適逢世界中風日，唐志威指出，加拿大研究顯示接種流感疫苗可降低中風風險約22.5%並減少心血管疾病風險；英國研究也發現，接種新冠疫苗可降低中風和動脈栓塞風險約20%至27%；「美國醫學會雜誌（JAMA）」今年發表的統合性分析指出，接種流感疫苗者相較於未接種者，罹患心血管疾病的風險降低約34%；台灣心臟學會去年也發布最新指引，對於曾患有冠狀動脈疾病或有相關風險因子的患者，接種流感疫苗可降低18%的心血管疾病相關死亡率。

他解釋，流感或新冠感染後會引發全身發炎，增加中風和心血管疾病的風險，而接種疫苗有助於降低風險，建議高血壓、高血脂、高血糖「三高」患者，應踴躍接種流感和新冠疫苗。

至於有腦血管栓塞病史、腦中風後多久才可打疫苗？唐志威說，腦血管栓塞病史仍可接種，要注意的是腦部靜脈栓塞或與特殊免疫或血液疾病相關者，建議與醫師討論後決定，在腦中風剛發作的急性期，可能會出現中風症狀惡化、再次中風、心臟血管事件、感染等相關併發症，因此建議在中風急性期，大約是1至2週過後，經醫師評估整體身體狀況已穩定再施打疫苗。

疾管署提醒，有腦血管栓塞病史仍可打疫苗。（疾管署提供）

疾管署提醒，有腦血管栓塞病史仍可打疫苗。（疾管署提供）

疾管署提醒，有腦血管栓塞病史仍可打疫苗。（疾管署提供）

疾管署提醒，有腦血管栓塞病史仍可打疫苗。（疾管署提供）

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