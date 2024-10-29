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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

胃食道逆流、火燒心 竟是心肌梗塞！置支架成功搶命

2024/10/29 17:29

鄭先生一度心臟停止跳動，在員基醫院葉克膜團隊全力搶下，恢復心跳，圖為放置葉克膜的示意圖。（員基醫院提供）

鄭先生一度心臟停止跳動，在員基醫院葉克膜團隊全力搶下，恢復心跳，圖為放置葉克膜的示意圖。（員基醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市現年54歲的鄭先生，出現「火燒心」，以為是舊疾胃食道逆流發作，就近前往診所治療，但抵達診所時，結果卻是心肌梗塞，好在診所醫護、消防救護、員基醫院無縫接軌合作，把鄭男從鬼門關救回來。

鄭先生被送抵員基急診時，該院立即啟動葉克膜團隊（Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO，體外循環膜肺維生系統）， 15分鐘內成功置入葉克膜管路後轉往心導管室，最終病人發現有三條致命的冠狀動脈阻塞，員基心臟內科團隊打通血管置放支架，在急重症照護下，順利復原，日前已步行出院。

員基急診室主任李旭雲表示，病患有胃食道逆流，除經常有胸口悶痛、火燒心的症狀，也合併冒冷汗、呼吸喘、左肩左手臂左牙齦牽連痛的症狀，其實是心肌梗塞的高危險群。

彰基體系葉克膜中心主任李宗勳表示，鄭先生在搶救時心臟曾停止跳動，但身體仍有生理反應，這代表他的心臟還有一絲希望。病人在與死神拔河的過程中，葉克膜協助維持心肺功能，最終成功將他從鬼門關前拉了回來。

員基表示，急性心肌梗塞除了大家所知的心導管處理外，不少嚴重的案例也甚至需要葉克膜維生，病人若合併休克、致命心率、心搏過慢或有多重疾病等因素，這項技術可以為病人爭取進一步處置的時間，提高存活機會。

員基表示，此個案能順利從鬼門關前搶救回來，除診所在第一時間處置得宜，交給消防隊員又沒耽誤，員基有完整的葉克膜團隊接手，各環節無縫接軌合作下，病人才可能迅速復原。

重獲新生的鄭先生表示，因長期抽菸喝酒，竟然導致心血管嚴重阻塞，一度失去生命。他由衷感謝員基醫療團隊在他生死未卜時的全力搶救，讓他重回人間才能再看到最愛的家人。這次經歷讓他深刻認識到健康的重要，未來將會戒除不良嗜好，好好珍惜這奇蹟般的第二人生。

鄭先生（左2）經過員基醫院醫療團隊成功救治後，致贈蘋果禮盒及花束給，心臟外科李宗勳醫師（左一）、院長李國維醫師（右2）及心臟內科鐘元佑醫師（右1）共同送上祝福。（記者顏宏駿攝）

鄭先生（左2）經過員基醫院醫療團隊成功救治後，致贈蘋果禮盒及花束給，心臟外科李宗勳醫師（左一）、院長李國維醫師（右2）及心臟內科鐘元佑醫師（右1）共同送上祝福。（記者顏宏駿攝）

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