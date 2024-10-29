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健康網》打呼看面相？ 醫曝4特點：脖子粗 超過「這公分」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕打呼看面相就知道？耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文分表示，從外觀來看，確實可以簡單快速地做初步判斷，像是脖子特別粗短，頸圍大於43公分、下巴有些後縮、雙下巴有點肥厚、舌頭肥大、顱顏異常。但還是先做一分鐘檢測，若答「是」超過3項，那患睡眠呼吸中止症的機率較高，建議進一步做睡眠檢查。
一分鐘檢測高危險族群
1.打鼾很大聲，比說話聲音還大聲﹑連隔著門都能聽到？或者枕邊人會因為您打呼而感到入睡困難？
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2.是否在白天經常覺得疲勞、疲累或想睡覺，例如開車時會睡著？
3.是否有人觀察到您在睡覺時會呼吸停止、嗆到或喘氣？
4.是否有高血壓，或正在接受高血壓治療？
5.身體質量指數（BMI）是否超過35公斤/平方公尺？體態屬於過重者。
6.是否已超過50歲？
7.頸圍尺寸是不是大號的？（從喉結部位測量一圈）
8.您是男性嗎？
易打呼5面相
脖子粗短：男性、女性頸圍，大於43公分。
舌頭肥大：扁桃腺或舌頭肥大，易導致呼吸道阻塞。
下巴後縮：下巴窄小、內縮，導致壓迫到呼吸道。
顱顏異常：例如鼻中膈彎曲。
男性：男性罹患機率，是女性的2-8倍。
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