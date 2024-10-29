恐截肢！小腿若劇痛 當心「急診殺手」腔室症候群

腿部劇痛受傷要注意。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕骨科門診中，大多是椎間盤突出、退化性關節炎、骨質疏鬆、骨折脫臼或運動傷害相關的病患就醫。光田醫院骨科名醫嚴可倫今（29）日表示，其中有一項可說是骨科中最緊急的狀況「腔室症候群」，如果不及時治療，這種情況可能會導致組織壞死，甚至必須截肢才能保命，絕對不可以輕忽。

嚴可倫說，腔室指的是由筋膜所區分及固定的空間，包含血管、神經、肌肉等重要結構。當受傷後肌肉周圍壓力上升，導致血液無法順利流通（可想像成一個塞滿人的包廂），進而抑制血液供應，就有可能引發組織缺氧、壞死等永久性損傷。

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腔室症候群的成因大多和嚴重創傷有關，例如粉碎性骨折、燒傷、大血管受損等。此外，某些運動員也可能因長時間劇烈運動後，導致腔室內壓力增高，影響血液和神經的正常運作，進而引發腔室症候群。最主要症狀是劇烈疼痛，通常比預期中的傷口疼痛更強烈，且會持續加劇，即使服用止痛藥也無法緩解。此外，也可能出現麻木、腫脹、活動受限等狀況，有時因腔室內壓力過高，會伴隨脈搏減弱或消失。

嚴可倫說，原則上急性的腔室症候群都需要緊急手術治療，會透過切開患部的筋膜，迅速釋放腔室內的壓力（打開包廂疏散人潮），恢復正常的血液循環，減少細胞壞死的機會。

嚴可倫指出。骨科中最緊急的狀況「腔室症候群」。（記者張軒哲翻攝）

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