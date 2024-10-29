健康網》響應「世界中風日」注意8大危險因子 掌握6招預防

國健署提醒，每年至少在家量一次血壓，並搭配722原則－「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，建議平均血壓值≦120/80 mmHg；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（29）日是世界中風日！國民健康署指出，腦中風常見8大危險因子包括高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群。建議民眾，要定期健檢、722血壓量測、控制三高、進行慢性病風險評估等，以有效降低罹患中風的風險。

國健署於臉書與網站「健康九九」發文指出，世界中風組織（World Stroke Organization, WSO）指出，全球每年有約1200萬人中風，造成660萬人死亡。在台灣，腦血管疾病長期位於十大死因之列，112年奪走1.2萬人生命，平均每42分鐘就有1人死於此病。另根據2022年健保統計，腦血管疾病的醫療費用高達200億，排名第7，也對病患及照顧者造成沉重負擔。

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腦中風危險因子 三高異常易輕忽

國健署提醒，民眾可透過上述8點危險因子，檢視自己及家人罹患腦中風的風險。三高 （高血壓、高血糖、高血脂）佔腦中風危險因子中的3項，依據2019到2023年國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致中風或其他三高慢性病的發生。

預防6招 「微笑舉手說你好」看跡象

為響應世界中風日，今年世界中風組織以「GreaterThan Challenge」為主題，呼籲民眾採取積極措施預防腦中風及降低風險，並強化民眾對於腦血管疾病的認識與重視，為此，國健署也提供6點建議：定期健康檢查、722血壓量測、控制三高、進行慢性病風險評估、健康生活習慣、警覺中風的跡象，以有效降低罹患中風的風險：

●定期健檢必安排：可透過國健署提供年滿40到64歲民眾之成人預防保健服務，定期健檢掌握自身的健康數據。

●血壓測量722原則：18歲以上民眾每年至少要在家量1次血壓，並搭配722原則－「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，建議平均血壓值≦120/80mmHg。

●三高異常懂辨別：持續監控自身三高數值，建議血壓值≦120/80mmHg、血糖值空腹血糖標準為70到99mg/dL，血脂部分，俗稱壞膽固醇的「（LDL-C）」，無併發症的一般民眾應<130mg/dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。

●科學算病現風險：國健署建置「科學算病館」慢性病疾風險評估平台，民眾可透過網站簡單輸入健檢報告數據，掌握未來10年內罹患5種慢性疾病（冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件）的風險。

●良好習慣需維持：建議養成規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定及遵循「3低1高 （少油、少鹽、少糖及高纖） 」飲食原則。

●中風跡象要警覺：中風救治在於及早發現，中風是有跡象的，若自己或身旁的人有以下狀況，含「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱；「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來；「說你好」沒辦法講得很清楚，務必立即撥打119及時就醫，爭取黃金治療時間。

為預防腦中風，國健署建議養成規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定及遵循少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則；情境照。（圖取自shutterstock）

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