苗縣通霄將建白沙屯童醫院 預定明年動工3年後啟用

苗栗縣通霄鎮將設白沙屯童醫院，地點在拱天宫景觀公園千里眼及順風耳附近，預計3年後啟用。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄及苑裡鎮海線地區僅二家醫院，苗栗縣長鍾東錦今（28）日在苗栗縣議會定期會中宣布，通霄鎮將建白沙屯童醫院，苗栗縣醫事審查委員會已正式通過籌設許可，童醫院下月初將提報興辦事業計畫及用地變更編定，預定明年動工，2027年5月啟用，將可推進海線地區醫療量能。

苗栗縣通霄及苑裡鎮海線地區，僅通霄光田醫院及苑裡李綜合醫院，李綜合醫院已和台中榮民總醫院醫療合作；而通苑地區民眾也常到台中市梧棲童綜合醫院就診。

請繼續往下閱讀...

通霄鎮白沙屯拱天宮是媽祖重要信仰中心，今年南下徒步進香人數超過18萬人，創下歷年來新高；童綜合醫院也與白沙屯媽祖結緣多年，院方希望能為通霄鎮醫療盡一份心力，因而規劃興建白沙屯童醫院，已獲苗栗縣醫審會正式通過籌設許可。

苗栗縣政府衛生局指出，白沙屯童綜合醫院將設在拱天宮景觀公園順風耳及千里眼附近700坪土地，設有43床急性病床，白沙屯童醫院預計11月初提報興辦事業計畫及用地變更編定。醫院初步規畫急診、內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科，並設有電腦斷層、核磁共振等儀器的現代化醫院，啟用後，可以彌補後龍、通霄及苑裡地區醫療資源不足缺口。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法