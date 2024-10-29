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健康網》洗臉洗頭用冷、溫水都可以！ 專家：「這樣洗」去油

2024/10/29 21:14

專家表示，洗頭髮時，溫水可更有效地清除頭皮上的油脂和殘留物；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，洗頭髮時，溫水可更有效地清除頭皮上的油脂和殘留物；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗臉、洗頭要用冷水還是溫水呢？營養學者洪泰雄在臉書發文引述多項研究指出，洗臉和洗頭髮使用溫水和冷水各有其好處，應根據皮膚、髮質需求靈活選擇。舉例來說，洗臉時用溫水可去除污垢和油脂，同樣地，用溫水洗頭也能清除頭皮油脂和殘留物，達到深層清潔。

洗臉—溫水：文獻支持溫水清潔皮膚，因為溫水可打開毛孔，幫助去除污垢和油脂。根據《Journal of Cosmetic Dermatology》的1項研究顯示，適當水溫能保持皮膚的天然油脂，同時不會過度刺激皮膚，過熱的水則會破壞皮膚的保護層，導致乾燥和刺激。

洗臉—冷水：據皮膚科專家的建議，冷水可收縮毛孔，並對於敏感性皮膚具有舒緩效果。不只如此，冷水洗臉還能幫助減少紅腫，特別是對於易發炎的皮膚有益，也有助於提升皮膚的血液循環，使皮膚看起來更為緊緻和光澤。

專家提到，溫水洗臉，可打開臉部毛孔，幫助去除污垢和油脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提到，溫水洗臉，可打開臉部毛孔，幫助去除污垢和油脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

洗頭髮—溫水：洗頭髮時，溫水可更有效地清除頭皮上的油脂和殘留物。文獻指出，使用溫水有助於打開毛囊，從而進行深層清潔，防止頭皮屑和頭皮油脂過多問題。

沖洗頭髮—冷水：冷水沖洗頭髮可幫助頭髮角質層收緊，使頭髮看起來更有光澤和平滑。《Journal of Dermatological Treatment》1篇研究提到，冷水沖洗可減少頭髮毛躁，鎖住水分，對乾性或受損髮質特別有益 。

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