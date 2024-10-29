健康網》大谷翔平負傷上陣！ 醫曝「左肩半脫位」4治療

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在27日（台灣時間）G2比賽7局下半時，盜二壘失敗，造成左肩半脫位。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國職棒世界大賽進行中！洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在台灣時間27日G2比賽7局下半時，選到保送後盜二壘失敗，造成左肩半脫位。所幸大谷翔平傷勢無大礙，台灣時間今（29）日G3比賽仍舊擔任道奇開路先鋒；對此，醫師提到，治療肩膀半脫位大致分為4種，包括：擺位、懸吊帶固定手臂、被動運動、冰敷及電刺激。

板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文說明，肩膀半脫位是指肩關節的肱骨頭部分脫離正常位置，但未完全脫臼。這通常由於旋轉肌無力，或是韌帶鬆弛、斷裂，導致肱骨頭無法穩定在關節腔中。半脫位可能引起肩部疼痛和活動受限，若不及早處理，可能導致次發性問題，如肩關節沾黏。

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醫師表示，創傷性肩膀半脫位常見於拳擊手或是大谷翔平等職業球員，因為外傷導致半脫位。（法新社）

肩膀半脫位可能造成3結構損傷

肩膀半脫位通常有3種原因，王竣平指出，分別為創傷性、非創傷性及神經性相關造成的。其中創傷性常見於拳擊手或是大谷翔平等職業球員，因為外傷導致半脫位；神經性則常見於中風病人。肩膀半脫位可能造成結構損傷，影響上肢功能及生活自理能力，需及早干預，減少後遺症：

●旋轉肌無力：肱骨頭無法穩定於關節腔，導致疼痛和活動受限。

●肌腱炎與撕裂：凹陷距離越大，發生旋轉肌腱炎和肌腱撕裂風險增加。

●肩關節沾黏：長期未治療可能導致次發性肩關節沾黏，影響復健效果。

該如何治療肩膀半脫位？王竣平提及，主要為4種治療方式，包括：擺位，以避免繼續脫位；使用懸吊帶固定手臂，避免因重力造成更嚴重的半脫位；早期進行被動運動，降低疼痛和發生半脫位的風險；急性期可以冰敷減緩發炎，若有肌肉損傷可透過電刺激刺激運動神經，促進肌肉收縮，幫助穩定肩關節。

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