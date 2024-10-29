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健康網》女嬰吞鈕扣電池狂咳 取出10小時後竟吐血休克

2024/10/29 10:31

醫師提醒，誤吞鈕扣電池必須迅速辨識並移除，否則可能引發組織壞死、穿孔及瘻管形成等嚴重併發症；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，誤吞鈕扣電池必須迅速辨識並移除，否則可能引發組織壞死、穿孔及瘻管形成等嚴重併發症；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童誤吞鈕扣電池個案屢見不鮮，堪稱兒科急診的「大魔王」！林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰引述國外病例，一名11月大女嬰就誤吞鈕扣電池，即使緊急將電池移除，但因為食道與左頸總動脈形成瘻管，10小時後竟然吐血休克。他提醒，誤吞鈕扣電池必須迅速辨識並移除，否則可能引發組織壞死、穿孔及瘻管形成等嚴重併發症。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文表示，只要看過幾例鈕扣電池造成的傷害，就會知道「大魔王」名號其來有自，並且永遠會銘記在心。

《新英格蘭醫學期刊》一篇病例報告指出，原先健康的11個月大女嬰，因為兩週期間出現吞嚥困難和咳嗽逐漸加重，於是被送至兒科急診室。生命徵象是：心率為168次／分鐘，呼吸頻率為33次／分鐘，血氧飽和度在無氧氣輔助環境（room air）下時為100%。臨床理學檢查顯示，女孩患者處於急性窘迫狀態，伴隨不規則呼吸和喘息。

胸部X光片顯示出，在食道部可見一個帶有光環（halo）或雙環（double-ring）標誌的異物。這是區分鈕扣電池和硬幣的重要標誌（圖A），並觀察到電池周圍出現腐蝕（圖A，箭頭）。於是緊急接受了上消化道內視鏡檢查，電池被成功取出，術中未發現明顯黏膜損傷或出血。

胸部X光片顯示，女嬰食道出現雙環狀圓形物，是鈕扣型電池的重要標誌（圖A）。醫師提醒，誤吞鈕扣電池必須迅速辨識並移除，否則恐造成嚴重併發症，如瘻管（圖B）。（圖擷取自《新英格蘭醫學期刊》網頁）

胸部X光片顯示，女嬰食道出現雙環狀圓形物，是鈕扣型電池的重要標誌（圖A）。醫師提醒，誤吞鈕扣電池必須迅速辨識並移除，否則恐造成嚴重併發症，如瘻管（圖B）。（圖擷取自《新英格蘭醫學期刊》網頁）

然而，術後約10小時，小女孩出現大量吐血並伴隨失血性休克。緊急手術探查未能確定出血源，但術中血管攝影發現食道與左頸總動脈之間形成瘻管（圖B，箭頭）。所幸，在醫師結紮動脈後成功止血，患者在初次手術後32天順利出院，未見神經或功能缺陷。

吳昌騰提醒，誤吞鈕扣電池必須迅速辨識並移除，否則可能引發組織壞死、穿孔及瘻管形成等嚴重併發症。家裡的鈕扣電池，務必要收納好，在急診室，一旦遇到誤吞鈕扣電池的個案，若卡在食道或胃部就必須緊急處理。

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