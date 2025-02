23歲正妹「戴隱眼玩水」遭寄生蟲感染 右眼慘失明

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕玩水盡量避免戴隱形眼鏡!美國德州一名23歲女子與朋友前往海邊戲水時,因佩戴隱形眼鏡而感染寄生蟲,導致右眼失明。對此,眼科專家建議,佩戴隱形眼鏡者應避免在淋浴、游泳或使用熱水浴時佩戴鏡片。

根據《每日郵報》報導,23歲的麥卡斯蘭(Brooklyn McCasland)在8月與朋友前往阿拉巴馬州海邊遊玩後,幾天內便感受到「有生以來最劇烈的疼痛」。身為咖啡師的她最初被醫生告知眼睛只是進了沙子,接著被診斷為一般感染,並開了眼藥水和抗生素。然而,她的病情不僅未見好轉,反而疼痛持續數週,且眼睛外層開始變得模糊。

麥卡斯蘭再度前往就醫,沒想到,經過專科醫師檢查後發現,她的角膜中竟藏有白色的寄生物,被確診為阿米巴角膜炎。經推測,麥卡斯蘭可能是在佩戴隱形眼鏡的情況下下水游泳,因而被寄生蟲感染。

報導指出,引起此感染的寄生蟲名為阿米巴變形蟲(Acanthamoeba),常存在於自來水、海洋和湖泊中,並可通過角膜微小撕裂處進入眼睛,隨後侵蝕健康組織。據克里夫蘭診所(The Cleveland Clinic)估計,每年約有1500名美國人感染此病,約90%的病例發生在隱形眼鏡使用者中。

眼科專家建議,佩戴隱形眼鏡者應避免在淋浴、游泳或使用熱水浴時佩戴鏡片。並指出,如果早期診斷出這種病情,可以使用含氯成分的眼藥水殺死寄生蟲。

麥卡斯蘭表示,「如果我當時沒有戴隱形眼鏡下水,就能避免這一切的痛苦。」目前,她的右眼已失去視力,累積的醫療費用已超過62000美元(約新台幣199萬),且正在等待一項角膜移植手術,期望能重獲光明。為此友人特別發起募款活動,協助她支付醫療費用。

