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23歲正妹「戴隱眼玩水」遭寄生蟲感染 右眼慘失明

2024/10/28 23:04
23歲正妹「戴隱眼玩水」遭寄生蟲感染 右眼慘失明

美國一名23歲女子戲水時因佩戴隱形眼鏡而感染寄生蟲，導致右眼失明。（資料照）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕玩水盡量避免戴隱形眼鏡！美國德州一名23歲女子與朋友前往海邊戲水時，因佩戴隱形眼鏡而感染寄生蟲，導致右眼失明。對此，眼科專家建議，佩戴隱形眼鏡者應避免在淋浴、游泳或使用熱水浴時佩戴鏡片。

根據《每日郵報》報導，23歲的麥卡斯蘭（Brooklyn McCasland）在8月與朋友前往阿拉巴馬州海邊遊玩後，幾天內便感受到「有生以來最劇烈的疼痛」。身為咖啡師的她最初被醫生告知眼睛只是進了沙子，接著被診斷為一般感染，並開了眼藥水和抗生素。然而，她的病情不僅未見好轉，反而疼痛持續數週，且眼睛外層開始變得模糊。

麥卡斯蘭再度前往就醫，沒想到，經過專科醫師檢查後發現，她的角膜中竟藏有白色的寄生物，被確診為阿米巴角膜炎。經推測，麥卡斯蘭可能是在佩戴隱形眼鏡的情況下下水游泳，因而被寄生蟲感染。

報導指出，引起此感染的寄生蟲名為阿米巴變形蟲（Acanthamoeba），常存在於自來水、海洋和湖泊中，並可通過角膜微小撕裂處進入眼睛，隨後侵蝕健康組織。據克里夫蘭診所（The Cleveland Clinic）估計，每年約有1500名美國人感染此病，約90%的病例發生在隱形眼鏡使用者中。

眼科專家建議，佩戴隱形眼鏡者應避免在淋浴、游泳或使用熱水浴時佩戴鏡片。並指出，如果早期診斷出這種病情，可以使用含氯成分的眼藥水殺死寄生蟲。

麥卡斯蘭表示，「如果我當時沒有戴隱形眼鏡下水，就能避免這一切的痛苦。」目前，她的右眼已失去視力，累積的醫療費用已超過62000美元（約新台幣199萬），且正在等待一項角膜移植手術，期望能重獲光明。為此友人特別發起募款活動，協助她支付醫療費用。

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