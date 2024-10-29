健康網》精準打擊、降低毒性 「奈米藥」治癌超厲害

食藥署指出，奈米藥物可以利用奈米級的特性作為載體，將藥物精準輸送至病變部位，有效降低毒性並提升治療效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕奈米科技是近年來的熱門話題，其應用範疇廣泛，從電子產品到醫療領域，無不受到關注。近期，食藥署於臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，奈米科技也已逐步應用在藥物設計上，讓藥物治療效果大幅提升。

食藥署解釋，奈米是一個長度單位，為10的-9次方公尺，相當於人類頭髮直徑的10萬分之一。而奈米藥物指的是尺寸介於1至100奈米之間的藥物。此類藥物的特點在於，它們可以利用奈米級的特性作為載體，將藥物精準輸送至病變部位，有效降低毒性並提升治療效果。

請繼續往下閱讀...

以癌症治療常用的小紅莓（Doxorubicin）為例，該藥物雖具心臟毒性，但若透過奈米技術加以改造，即可減輕不良反應。藥廠將小紅莓包覆於奈米等級的「微脂體」脂質小泡中，並於藥物表面包覆聚乙二醇（Polyethylene glycol, PEG），形成一種特殊的奈米藥物。

這樣的設計使藥物難以穿透健康血管，從而降低毒性。而由於腫瘤細胞快速生長需要大量營養和氧氣，促使生成結構鬆散的血管，新生血管較易讓奈米藥物穿透，達到精準打擊腫瘤的效果。

食藥署表示，奈米藥物技術隨生物醫學的發展日益進步，如今甚至可在藥物表面接上特定的抗體，讓奈米藥物能精確識別並攻擊腫瘤細胞。未來，隨著奈米科技的持續進展，奈米藥物有望進一步提升各類疾病的治療效果。

食藥署說，奈米藥物技術隨生物醫學的發展日益進步，如今甚至可在藥物表面接上特定的抗體，讓奈米藥物能精確識別並攻擊腫瘤細胞；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法