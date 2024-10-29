健康網》懶人健康早餐！ 優格燕麥杯營養滿分

高敏敏強調，優格燕麥杯不僅低熱量，還富含鈣質、蛋白質和膳食纖維。準備時可以隨意混搭水果和堅果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早晨趕時間又不知該吃什麼？營養師高敏敏近日於個人臉書專頁「高敏敏營養師」分享了一款營養豐富、簡單易做的早餐—優格燕麥杯。這道懶人早餐提供了多種搭配方式，前一晚準備好，隔天早上打開冰箱就能直接享用！只需準備「基底1份：水果1份：優格2份：堅果1小湯匙」。她建議大家可以根據個人喜好與杯子大小調整份量，製作出滿足自己口味需求的健康早餐。

優格燕麥杯的搭配公式

1. 基底1份：以低GI碳水化合物作為基底，例如35至50克的燕麥，加入牛奶、豆漿或燕麥奶（牛奶補鈣、豆漿補蛋白質、燕麥奶香氣豐富）。

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2. 水果1份：選擇富含膳食纖維與植化素的水果，例如奇異果、香蕉、莓果或火龍果，增加口感與營養。

3. 優格2份：使用希臘優格，提供好菌與蛋白質，還可以加入抹茶粉、可可粉或奇亞籽調味。

4. 堅果1小湯匙：搭配黑芝麻、杏仁、核桃或腰果，提供健康的油脂並增添口感。

高敏敏強調，這款優格燕麥杯不僅低熱量，還富含鈣質、蛋白質和膳食纖維。準備時可以隨意混搭水果和堅果，以滿足個人口味需求，並且在冰箱冷藏一晚後，隔天早上即可直接享用。不過她也提醒，盡量於隔天內食用完畢，以確保新鮮度。這款輕鬆營養的早餐在國外相當流行，許多人分享了各式各樣的創意搭配，不妨嘗試看看。

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