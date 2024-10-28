健康網》大谷翔平盜壘左肩脫臼 中醫治療一次看

道奇球星大谷翔平7局下盜二壘時受傷倒地不起，初步檢查是左肩半脫位。（法新社）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國職棒世界大賽第2戰，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平7局下盜二壘時受傷倒地不起，初步診斷為左肩膀半脫位。中醫師王大元指出，脫臼慢性期治療除了中藥治療，亦可透過針灸刺激肱骨頭及肩關節周圍的韌帶肌腱，像是肩三針、天宗、臂臑等穴位，也可透過專業的正骨復位，將脫位的肱骨頭復位到關節窩內。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，其實肩關節有許多肌肉及韌帶纏繞，像是旋轉肌群或肱骨韌帶群等，可讓肩膀做出抬舉、旋轉和前伸等精細動作，而肩脫位有9成是因為車禍外傷、運動伸展造成的前脫臼，少部分則是後肩脫臼，像是跌倒前撲時手臂撐地所導致。嚴重時都可能導致韌帶和關節鬆弛，再度發生反覆性半脫位或前後脫臼，造成嚴重疼痛和角度的限制。

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有些人覺得只要把脫臼的肩關節推回去就好，其實脫臼的同時也可能導致周圍的韌帶斷裂或骨折骨裂，若沒有好好處理，可能引起筋膜沾黏、臂神經叢或肌腱斷裂。

王大元說明，中醫認為「不通則痛」、「不榮則痛」，因此在急性階段可服用活血化瘀、緩急止痛的藥物，像是芍藥甘草湯或四妙勇安湯，慢性期則可以使用養血榮筋的藥物，如獨活寄生湯，亦可透過針灸刺激肱骨頭及肩關節周圍的韌帶肌腱，像是肩三針、天宗、臂臑等穴位治療，也可透過專業的正骨復位，將脫位的肱骨頭復位到關節窩內。

中醫師指出，脫臼慢性期亦可透過針灸刺激肱骨頭及肩關節周圍的韌帶肌腱，像是肩三針、天宗、臂臑等穴位治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

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