自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》大谷翔平盜壘左肩脫臼 中醫治療一次看

2024/10/28 21:15

道奇球星大谷翔平7局下盜二壘時受傷倒地不起，初步檢查是左肩半脫位。（法新社）

道奇球星大谷翔平7局下盜二壘時受傷倒地不起，初步檢查是左肩半脫位。（法新社）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國職棒世界大賽第2戰，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平7局下盜二壘時受傷倒地不起，初步診斷為左肩膀半脫位。中醫師王大元指出，脫臼慢性期治療除了中藥治療，亦可透過針灸刺激肱骨頭及肩關節周圍的韌帶肌腱，像是肩三針、天宗、臂臑等穴位，也可透過專業的正骨復位，將脫位的肱骨頭復位到關節窩內。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，其實肩關節有許多肌肉及韌帶纏繞，像是旋轉肌群或肱骨韌帶群等，可讓肩膀做出抬舉、旋轉和前伸等精細動作，而肩脫位有9成是因為車禍外傷、運動伸展造成的前脫臼，少部分則是後肩脫臼，像是跌倒前撲時手臂撐地所導致。嚴重時都可能導致韌帶和關節鬆弛，再度發生反覆性半脫位或前後脫臼，造成嚴重疼痛和角度的限制。

有些人覺得只要把脫臼的肩關節推回去就好，其實脫臼的同時也可能導致周圍的韌帶斷裂或骨折骨裂，若沒有好好處理，可能引起筋膜沾黏、臂神經叢或肌腱斷裂。

王大元說明，中醫認為「不通則痛」、「不榮則痛」，因此在急性階段可服用活血化瘀、緩急止痛的藥物，像是芍藥甘草湯或四妙勇安湯，慢性期則可以使用養血榮筋的藥物，如獨活寄生湯，亦可透過針灸刺激肱骨頭及肩關節周圍的韌帶肌腱，像是肩三針、天宗、臂臑等穴位治療，也可透過專業的正骨復位，將脫位的肱骨頭復位到關節窩內。

中醫師指出，脫臼慢性期亦可透過針灸刺激肱骨頭及肩關節周圍的韌帶肌腱，像是肩三針、天宗、臂臑等穴位治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，脫臼慢性期亦可透過針灸刺激肱骨頭及肩關節周圍的韌帶肌腱，像是肩三針、天宗、臂臑等穴位治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中