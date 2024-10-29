健康網》《黑白大廚》料理熱量驚人！ 油潑泡麵破千卡

Netflix公布「便利商店篇」，3道討論度最高的食譜。（圖擷取自IG@netflixkr）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》開播以來高潮迭起、話題不斷，當中端出不少料理讓人食指大動。營養師葉若懿在臉書專頁「葉若懿/Chloe 營養師」發文分享，根據日前Netflix官方公布「便利商店篇」，3道討論度最高食譜進行營養分析，油潑泡麵熱量最高，飆破千卡，泰式河粉排第2，栗子提拉米蘇份量最小，排第3，但近8成都是油脂，相當驚人。

葉若懿表示，3種料理的熱量都讓她「嚇一跳」，以熱量來說，因為份量較小，當然是由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙製作的提拉米蘇更低，但是單看油脂的話，油脂占比高達77%，美味的背後油脂含量真的是太嚇人。但也是無可奈何，食物香氣必須要有油脂，外食總是會不知不覺吃下過多的油脂量也是同理。

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而同為泡麵料理，「料理狂人」尹南魯將泡麵以「泰式河粉」的概念呈現，在3大營養素比例上，勝過「港點女王」鄭智善的油潑泡麵。泰式河粉的蛋白質來源是使用雞胸肉入菜，葉若懿說，她自己在煮炒泡麵時，也會使用低脂雞胸肉來稍微平衡泡麵的油脂量，且雞胸肉咬起來乾爽的嚼勁跟炒泡麵也很搭。

泡麵料理可增加蔬菜量、蛋白質

不過，葉若懿表示，兩道泡麵料理稍嫌可惜，都可以明顯感覺到青菜量不足，營養角度上建議，如果在家嘗試大廚們的美味食譜時，除了豆芽菜以外還可以其他高纖維蔬菜並且提高份量，如此就能增加纖維攝取。

若要控制醣類攝取，可將蔬菜量及蛋白質份量（雞胸肉、蝦仁、荷包蛋）增加，多人一起分食就可以有效控制熱量攝取。

●油潑泡麵：熱量1082大卡、蛋白質27.2g、脂質47g、碳水化合物137.6g、膳食纖維1.9g 。

營養師表示，油潑泡麵熱量最高，飆破千卡。（圖擷取自IG@netflixkr）

●泡麵版泰式河粉：880大卡、蛋白質31.1g、脂質29.3g、碳水化合物122.9g、膳食纖維1.15g。

營養師指出，泰式河粉使用低脂的雞胸肉來稍微平衡泡麵的油脂量，雞胸肉咬起來乾爽的嚼勁跟炒泡麵也很搭。（圖擷取自IG@netflixkr）

●栗子提拉米蘇：529大卡、蛋白質9.4g、脂質45.4g 、碳水化合物：20.6g、膳食纖維：0.85g。

營養師提到，栗子提拉米蘇油脂占比高達77%，相當驚人。（圖擷取自IG@netflixkr）

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