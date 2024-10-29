限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》一口驚艷絕配組合！ 3步驟「皮蛋地瓜葉」上桌
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕地瓜葉是家常料理，好吃營養價值高，吃膩了汆燙、清炒，可以試試搭配皮蛋，其特殊的香氣及口感簡直絕配。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享「皮蛋地瓜葉」料理食譜。首先，要挑選好的地瓜葉，選擇完整、寬大肥厚，新鮮幼嫩且不枯萎的葉片，再來烹調只需簡單3個步驟即可上桌。
農糧署指出，地瓜葉有豐富多元的維生素及礦物質，如β-胡蘿蔔素、維生素A、C，以及鈣、鐵質等成分，熱量低又有飽足感，膳食纖維豐富。另外，常吃的地瓜葉，有專門的葉用甘藷品種，為「台農71號」與「桃園2號」，軟嫩適口、營養價值較高。
請繼續往下閱讀...
皮蛋地瓜葉
準備材料：地瓜葉1把、蒜頭2瓣、皮蛋2顆（切塊）、適量的鹽巴及胡椒粉。
製作方法：
1.將蒜頭爆香，放入皮蛋塊，煎到皮蛋略呈白霧狀。
2.加入地瓜葉拌炒均勻，加入少許水，加蓋悶2分鐘。
3.最後加入鹽巴、胡椒粉調味，即可起鍋。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應