健康網》一口驚艷絕配組合！ 3步驟「皮蛋地瓜葉」上桌

農糧署說，「地瓜葉」搭配皮蛋特殊的香氣及口感，讓平凡的炒青菜別有滋味。（圖取自農糧署臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜葉是家常料理，好吃營養價值高，吃膩了汆燙、清炒，可以試試搭配皮蛋，其特殊的香氣及口感簡直絕配。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享「皮蛋地瓜葉」料理食譜。首先，要挑選好的地瓜葉，選擇完整、寬大肥厚，新鮮幼嫩且不枯萎的葉片，再來烹調只需簡單3個步驟即可上桌。

農糧署指出，地瓜葉有豐富多元的維生素及礦物質，如β-胡蘿蔔素、維生素A、C，以及鈣、鐵質等成分，熱量低又有飽足感，膳食纖維豐富。另外，常吃的地瓜葉，有專門的葉用甘藷品種，為「台農71號」與「桃園2號」，軟嫩適口、營養價值較高。

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皮蛋地瓜葉

準備材料：地瓜葉1把、蒜頭2瓣、皮蛋2顆（切塊）、適量的鹽巴及胡椒粉。

製作方法：

1.將蒜頭爆香，放入皮蛋塊，煎到皮蛋略呈白霧狀。

2.加入地瓜葉拌炒均勻，加入少許水，加蓋悶2分鐘。

3.最後加入鹽巴、胡椒粉調味，即可起鍋。

農糧署指出，地瓜葉有豐富多元的維生素及礦物質，如β-胡蘿蔔素、維生素A、C，以及鈣、鐵質等成分，熱量低又有飽足感，膳食纖維豐富；示意圖。（資料照）

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