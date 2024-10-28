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健康網》上公廁染菜花？ 醫教4預防：測到病毒不一定會感染

2024/10/28 20:28

醫師表示，物體表面能測到HPV，並不等於會被傳染，且因表面污染感染的機率也不高；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，物體表面能測到HPV，並不等於會被傳染，且因表面污染感染的機率也不高；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網傳「9成公廁藏菜花病毒」，使得許多民眾深感憂心，害怕因此感染；對此，禾馨婦幼診所泌尿科醫師傅士彰說明，物體表面能測到HPV不等於會被傳染，表面污染而感染的機率不高，性行為或親密接觸才是主要感染途徑，無須過度擔憂，建議單純且安全性行為、公共浴廁勤洗手與消毒、避免共用衛生用品，以及施打HPV疫苗，預防感染。

傅士彰在臉書專頁「禾馨醫療」發文解釋，尖狀濕疣（Genital warts）又名菜花，因患處病灶像花椰菜而得名，超過90%和感染HPV病毒有關。由於菜花無法自癒，須由醫師視患部範圍、嚴重程度診斷，採取藥膏、液態氮、手術等方式治療，因此藉此分享預防HPV感染4招式：

●單純且安全的性行為：單純的性伴侶與關係，以及正確使用保險套保護，都能減少傳染HPV的風險。

●公共浴廁勤洗手與消毒：公共浴廁難免會接觸門把、坐墊、水龍頭等，如廁前後務必洗手，並在使用坐墊前，以酒精或消毒液進行消毒。

醫師提醒，公共浴廁難免會接觸門把、坐墊、水龍頭等，如廁前後務必洗手；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，公共浴廁難免會接觸門把、坐墊、水龍頭等，如廁前後務必洗手；圖為情境照。（圖取自freepik）

●避免共用衛生用品：HPV病毒常出現在人類外生殖器與黏膜周遭，應避免共用毛巾、內衣褲等衛生用品。

●施打HPV疫苗：HPV疫苗對男女同樣重要，目前市面有數款不同價數的HPV疫苗，能針對不同型別的病毒發揮防護作用，包含HPV病毒引起的6癌1病！

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