自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》愛情裡「對頻」才能更靠近！ 心理師授5方法

2024/10/28 21:49

臨床心理師表示，在一段關係中，彼此的「愛情頻率」相當重要，兩人要能聚焦在同一個頻率上，才能拉近差距；圖為情境照。（圖取自freepik）

臨床心理師表示，在一段關係中，彼此的「愛情頻率」相當重要，兩人要能聚焦在同一個頻率上，才能拉近差距；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在愛情裡，你想要的關係是什麼樣子呢？山曉心理治療所臨床心理師許家綺在臉書專頁指出，一段關係中，彼此的「愛情頻率」相當重要，兩人要能聚焦在同一個頻率上，才能拉近差距。她分享了5個建立愛情頻率的方法，觀察讓情緒重現的場景接納自己的情緒建立健康心理界線；懂得自我安撫能傾聽與回應對方，幫助為愛所困的男女。

觀察容易讓情緒重現的場景

找個時間跟對方好好討論，彼此常卡關的情境有哪些，可能是常爭吵的某個點、關係疏遠的某個時刻，偶爾跳針的談話等。

接納自己的情緒

了解自己的情緒與需求，接納自己的情緒樣貌，但也溫柔的告訴自己，情緒沒有對錯，不管是高音還是低頻，各有各的特色，情緒反應也不完全等同於發生的事實。

建立健康的心理界線

覺察自己與對方，先看清楚自己，再來思考他人，如：「這是我的需求，還是對方的需求？」不委屈自己做不想做的事，同時也不傷害對方，需要彼此來回練習，調整到雙方的平衡點。

臨床心理師分享，建立愛情頻率時，要懂得覺察，先看清楚自己，再來思考他人；圖為情境照。（圖取自freepik）

臨床心理師分享，建立愛情頻率時，要懂得覺察，先看清楚自己，再來思考他人；圖為情境照。（圖取自freepik）

建立調節與自我安撫的能力

情緒重現時，在內心踩煞車，緩和些再作反應，心裡多練習幾次，便能有機會做出不同的選擇，也建立起彼此舒適的安撫間奏與留白。

傾聽、理解、說明、回應

等情緒過去之後，試著同理對方，表達自己的感受與想法，並與對方核對，回應對方的情緒，並適時表達自己的需求，耐心給雙方時間沉澱、捕捉靈感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中