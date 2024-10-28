健康網》愛情裡「對頻」才能更靠近！ 心理師授5方法

臨床心理師表示，在一段關係中，彼此的「愛情頻率」相當重要，兩人要能聚焦在同一個頻率上，才能拉近差距；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在愛情裡，你想要的關係是什麼樣子呢？山曉心理治療所臨床心理師許家綺在臉書專頁指出，一段關係中，彼此的「愛情頻率」相當重要，兩人要能聚焦在同一個頻率上，才能拉近差距。她分享了5個建立愛情頻率的方法，觀察讓情緒重現的場景；接納自己的情緒；建立健康心理界線；懂得自我安撫；能傾聽與回應對方，幫助為愛所困的男女。

觀察容易讓情緒重現的場景

找個時間跟對方好好討論，彼此常卡關的情境有哪些，可能是常爭吵的某個點、關係疏遠的某個時刻，偶爾跳針的談話等。

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接納自己的情緒

了解自己的情緒與需求，接納自己的情緒樣貌，但也溫柔的告訴自己，情緒沒有對錯，不管是高音還是低頻，各有各的特色，情緒反應也不完全等同於發生的事實。

建立健康的心理界線

覺察自己與對方，先看清楚自己，再來思考他人，如：「這是我的需求，還是對方的需求？」不委屈自己做不想做的事，同時也不傷害對方，需要彼此來回練習，調整到雙方的平衡點。

臨床心理師分享，建立愛情頻率時，要懂得覺察，先看清楚自己，再來思考他人；圖為情境照。（圖取自freepik）

建立調節與自我安撫的能力

情緒重現時，在內心踩煞車，緩和些再作反應，心裡多練習幾次，便能有機會做出不同的選擇，也建立起彼此舒適的安撫間奏與留白。

傾聽、理解、說明、回應

等情緒過去之後，試著同理對方，表達自己的感受與想法，並與對方核對，回應對方的情緒，並適時表達自己的需求，耐心給雙方時間沉澱、捕捉靈感。

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