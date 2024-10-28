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高雄騎樓禁菸最高罰1萬 實施5年開罰469件

2024/10/28 12:41

高雄連鎖超商、咖啡店、速食店騎樓全面禁菸已公告實施近5年，不少超商外會貼上菸標幟。（記者許麗娟攝）

高雄連鎖超商、咖啡店、速食店騎樓全面禁菸已公告實施近5年，不少超商外會貼上菸標幟。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升無菸環境，高雄市衛生局自2019年9月起公告實施「連鎖便利超商、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」全面禁菸，至今實施5年多，已有469人被開罰2000至1萬元罰鍰，為廣泛宣傳，衛生局近日也結合高雄熊及廢柴拍攝「騎樓麥呷菸」短影音，提醒民眾避免觸法。

高雄市衛生局指出，打造無菸環境是市府持續努力的目標，為了保護民眾在購物及享受美食時免受二手菸危害，自2019年9月1日起公告「連鎖便利超商、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」全面禁菸。

結合高雄市連鎖便利商店（統一超商、全家便利商店、OK便利商店、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、MINI•D、卡啡那、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等連鎖業者共同推動無菸環境。

民眾若於上述禁菸場所吸菸，將依菸害防制法處2000至1萬元罰鍰；此外，業者也須善盡勸阻吸菸行為之責任，應於營業場所出入口處及其他適當地點設置明顯禁菸標示，並不得提供菸灰缸或與吸菸相關之器物，業者未依規定設置禁菸標示者，處1萬至5萬元罰鍰，期限內未改正得連續處罰。

衛生局心衛中心主任蘇淑芳表示，衛生局人員會不定時主動稽查店家及民眾是否違規，民眾也可檢舉，建議提供辨識身份（如車牌）等方式，至今為止，騎樓抽菸共計裁處469件。

衛生局近期找來高雄熊與廢柴加強宣導「騎樓麥呷菸」。（高雄市衛生局提供）

衛生局近期找來高雄熊與廢柴加強宣導「騎樓麥呷菸」。（高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，若在禁菸場所吸菸，將依菸害防制法處2000至1萬元罰鍰。（高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，若在禁菸場所吸菸，將依菸害防制法處2000至1萬元罰鍰。（高雄市衛生局提供）

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