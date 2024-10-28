電擊殺菌！新科技貼片有望取代抗生素 防皮膚感染

揮別抗生素，電流貼片為皮膚感染提供全新解決方案。（圖取自芝加哥大學專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕皮膚上的細菌可能經由傷口或醫療器械侵入體內，引發致命性的血液感染。美國芝加哥大學的研究團隊研發出名為「生物電子局部抗菌刺激療法」（Bioelectronic Localized Antimicrobial Stimulation Therapy, BLAST）的新型裝置，透過電流消滅有害細菌，降低感染風險。此研究成果發表於10月24日的《Device》期刊。

美國科普網站「生活科學」（livescience）報導，這項裝置是一個貼片，能貼附於皮膚表面，並透過電極釋放微弱、無害的電流，有效抑制致病菌的生長。研究團隊在豬皮（因其結構和功能與人體皮膚相似，常用於動物實驗）上進行測試，將表皮葡萄球菌 （Staphylococcus epidermidis） 釋放到豬皮上。

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表皮葡萄球菌通常存在於健康人體皮膚上，能抑制有害微生物的生長，甚至促進傷口癒合。然而，若表皮葡萄球菌意外進入體內（例如經由受污染的導管或靜脈注射輸液），則可能引發嚴重感染。

研究發現，表皮葡萄球菌對電流具有「選擇性興奮性」。在電流刺激下，其參與形成生物膜 （biofilm）的基因活性會下降。生物膜讓細菌更容易附著並在體表定殖。不過，因表皮葡萄球菌只在酸性環境下才會對電流產生反應，正常皮膚略呈酸性，但慢性傷口通常呈鹼性。因此，研究人員在貼片中添加特殊水凝膠，使貼片下方皮膚保持酸性環境。

測試中，裝置每10分鐘施加一次約1.5伏特的10秒電脈衝，持續18小時（此電壓與心律調節器相近）。與未經處理的皮膚相比，BLAST顯著減少了生物膜覆蓋的皮膚面積，並將表皮葡萄球菌細胞數量減少了近10倍。同時，BLAST在導管表面也展現類似的抗菌效果，暗示其未來可能作為醫療器械消毒的額外措施。

這項由芝加哥大學田博士 （Bozhi Tian） 領導的研究團隊的發現，為醫療領域帶來新的希望，顯示BLAST貼片在醫療領域的應用潛力。然而，未來研究仍需證實此效果在活體動物和人體皮膚上的應用。 田博士表示，如果貼片通過測試，就能在不需預先使用抗生素的情況下，有效預防細菌感染。

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