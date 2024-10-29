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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5種奶營養全攻略！ 營養師：乳糖不耐症適合它

2024/10/29 06:30

營養師提醒，各式奶製品提供不同的營養，建議根據個人健康需求和目標，選擇適合的產品；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，各式奶製品提供不同的營養，建議根據個人健康需求和目標，選擇適合的產品；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上販售許多名稱「奶」的飲品，營養組成可完全不一樣！營養師沈宛徵比較堅果奶、豆奶、燕麥奶、牛奶及椰奶。首先最推薦豆奶適合需要高蛋白質、素食者或乳糖不耐症者；燕麥奶適合需增加纖維攝取的人；牛奶提供全面營養來源，富含鈣質，適合多數人；椰奶含大量飽和脂肪，不宜經常使用。

沈宛徵在臉書專頁「沈宛徵營養師」發文分享，各式奶製品提供不同的營養，建議根據個人健康需求和目標，選擇適合自己的產品。

堅果奶熱量低 屬健康脂肪酸

沈宛徵提及，堅果奶是由堅果製成的植物奶，例如杏仁奶、腰果奶等。這類植物奶通常熱量較低，並且含有健康的脂肪酸。以每100毫升杏仁奶來看，熱量為30-50大卡、蛋白質0.5-1克、脂肪2.5-3克、碳水化合物1-2克。

2族群適合喝，沈宛徵指出，堅果奶熱量較低，且脂肪大多是有益心臟健康的單不飽和脂肪酸，適合想要控制體重減少飽和脂肪攝入的人群。不過，市售堅果奶常會添加碳水，增加適口性，而米漿主要提供的是「全穀雜糧類」及「堅果油脂類」。

營養師指出，堅果奶熱量較低，且脂肪大多是有益心臟健康的單不飽和脂肪酸，適合想要控制體重或減少飽和脂肪攝入的人群；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，堅果奶熱量較低，且脂肪大多是有益心臟健康的單不飽和脂肪酸，適合想要控制體重或減少飽和脂肪攝入的人群；示意圖。（圖取自photoAC）

豆奶不含乳糖 乳糖不耐症友好

沈宛徵提到，豆奶是植物奶中蛋白質含量，最接近牛奶的替代品，且是許多素食者的首選。同時，其不含乳糖，對於乳糖不耐症者非常友好。以每100毫升豆奶來看，熱量為33-54大卡、蛋白質3-4克、脂肪1.5-2克、碳水化合物3-4克。

沈宛徵進一步說，豆奶提供豐富的植物性蛋白質和好脂肪，適合對蛋白質需求較高的人，如運動員和成長中的兒童。對乳糖不耐症或對牛奶過敏的人來說，豆奶也是不錯的選擇。

燕麥奶 膳食纖維高助腸道健康

燕麥奶是由燕麥製成的植物奶，沈宛徵說明，因此其歸類在「全穀雜糧類」，和精緻澱粉比起來纖維含量較高，飲用時口感濃稠，且天然具有些許甜味。每100毫升的燕麥奶，熱量為40-60大卡、蛋白質1-2克、脂肪1-2克、碳水化合物7-10克。

沈宛徵表示，燕麥奶膳食纖維含量較高，有助於腸道健康，對於糖尿病等需要控制碳水化合物攝入者，應學會代換使用。

營養師表示，燕麥奶是由燕麥製成的植物奶，因此歸類在「全穀雜糧類」；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，燕麥奶是由燕麥製成的植物奶，因此歸類在「全穀雜糧類」；示意圖。（圖取自freepik）

牛奶 富含鈣質、維生素D護骨

沈宛徵提到，牛奶提供豐富的鈣質、蛋白質和其他重要的營養素，如維生素D，有助於維持骨骼健康，屬於6大類食物中的「乳品類」。每100毫升牛奶中，含有60-70大卡的熱量、蛋白質3.2-3.5克、脂肪3-4克、碳水化合物4.5-5克。

沈宛徵說明，牛奶蛋白質具高生物利用率，鈣質豐富，適合所有年齡層，特別是正在成長的兒童、青少年和老年人。不過，對於乳糖不耐症患者，建議選擇乳糖分解奶或乳製品（優格、起士）替代。

營養師提醒，椰奶含有大量飽和脂肪，能提供豐富的能量，但不適合日常大量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，椰奶含有大量飽和脂肪，能提供豐富的能量，但不適合日常大量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

椰奶 飽和脂肪、熱量較高

沈宛徵解釋，椰奶是由椰肉製成，通常含有較高的飽和脂肪，熱量較高，常見於亞洲料理或是咖啡中的奶精替代品。每100毫升的椰奶，熱量高達150-200大卡、蛋白質1-2克、脂肪15-20克、碳水化合物3-5克。

椰奶不適合日常飲用，沈宛徵提醒，其含有大量飽和脂肪，能提供豐富的能量，但並不適合日常大量攝取，尤其是需要控制脂肪攝入、心血管健康的人。偶爾食用作為料理材料是可以的，但不建議頻繁飲用。

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