微創手術時具「穿透視力」！ MIS-EMTs獲紅點獎

金屬中心MIS-EMTs獲德國reddot產品設計獎。（金屬中心提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應全球人口高齡化以及微創市場高需求，金屬中心在經濟部技術司支持下，開發全國第一套精準電磁定位追蹤系統MIS-EMTs（Electromagnetic Tracking Systems），榮獲2024年德國紅點產品設計獎，該系統可讓外科醫師在微創手術時仍具「穿透視力」。

金屬中心說明，傳統手術需要反覆進行X光影像來確認施術位置，患者和醫護人員都必須承擔輻射暴露風險，MIS-EMTs在手術進行時精準提供醫師施術點，可滿足在體（腔）內肺、肝、腎、膀胱、乳房、顱內等精準定位導航需求，結合醫學影像（例如電腦斷層）的註冊模式，微創器械內嵌電磁感測器，在低頻電磁場中的空間位置與姿態，可被記錄並追蹤，達到精確判定位置，如同運用GPS定位導航地圖，即使在隧道內仍不受遮蔽影響。

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金屬中心指出，這系統可避免持續性體內手術放射成像、降低傳統體內手術放射劑量的使用次數，以客觀數值助於擴展施術視野，得以一次性將器械定位到準確深度，減低反復穿刺造成的內出血風險，每次手術使用的X光輻射量可降低80%。

MIS-EMTs整合ClearMind公司多功能內視鏡系統（Axonpen System），應用於神經外科自發性腦出血（ICH）微創手術，提供無失真磁導ICH多功能內視鏡立體定位導航，醫師能在有限的顱腔內，以更高的精準度、穩定性和靈活性執行複雜且緊急的減壓與血塊清除手術。

不同於一般醫療機械外型，運用具體的線條，來呈現自然波紋的韻律外觀，將核心磁場元素融入醫療設備。同時以使用者角度出發，考慮手術室醫師操作性及空間上的限制，強化人因工程的介面整合，醫護人員能夠快速調整磁場發射器的方向，且易於手術室堆疊存放，因此贏得2024德國紅點評審團的肯定。

金屬中心執行長賴永祥表示，MIS-EMTs是一套結合物理學、電磁學、醫學、美學設計等專業領域而生的技術，未來也可整合電磁定位導航與內視鏡影像共顯示技術，整合於輕巧醫療台車，與體積較大的傳統設備相比，這種輕巧的便攜式設備，顯著減少了移動限制，從而能夠運輸到偏遠的醫院，或在現場進行緊急醫療程序。

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