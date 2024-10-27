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健康網》天氣轉涼冷氣收工 台電：拔插頭「修但幾勒」！
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼秋意漸濃，運轉了整個夏季的冷氣終於可以準備收工啦，要關電源拔插頭之前先等等！台電提醒，長時間不使用冷氣前，就是冷氣清潔保養的好時機，5步驟讓冷氣機洗洗好過冬。另外，清潔後記得開冷氣送風或運轉1-2小時，避免濕氣影響冷氣運作及使用年限。
台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，冷氣運轉了一整個夏天，就像辛苦工作的我們，勞累工作後會想洗洗睡，冷氣其實也是喔！別忘記先幫冷氣洗洗才好過冬，明年使用時才能維持冷氣良好的效能。
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冷氣收工5步驟
冷氣收工前不只關電源，台電分享5步驟自己動手做：
1️.關閉冷氣總電源。
2.清潔面板及外部，包括外殼、出風口葉片等。
3.洗冷氣內部框。
4.洗濾網後陰乾。
5.開機開啟送風。
清潔後記得開冷氣送風或運轉1-2小時，吹乾冷氣內部殘留濕氣，避免濕氣影響冷氣運作及使用年限。
台電也提醒，如果在清潔冷氣時，發現卡有很多灰塵或有發霉情形，建議也可以請專業師傅來清洗。
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