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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》守護腎臟健康！ 國健署呼籲做好4簡單習慣

2024/10/27 19:42

國健署指出，良好的飲水習慣有助於腎臟更有效地排除毒素；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，良好的飲水習慣有助於腎臟更有效地排除毒素；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣是洗腎王國，發生率、盛行率皆是世界第一，國民健康署在臉書專頁發文，呼籲民眾重視腎臟保健，並提供4個簡單易行的建議，保持腎臟健康其實不難，從生活小細節做起，例如多喝水、均衡飲食、定期運動、小心用藥，就能有效減少腎病風險。

首先，多喝水是維持腎臟健康的第一步。良好的飲水習慣有助於腎臟更有效地排除毒素，避免廢物堆積。國健署建議民眾平日注意攝取足夠的水分，以保護腎臟功能。

其次，均衡飲食對腎臟同樣重要。攝取適量的蛋白質，並避免過量鹽分，可減少腎臟負擔。此外，低鈉飲食可幫助控制血壓，間接維護腎臟健康。

定期運動也不可忽視，透過運動保持健康體重，能有效降低腎臟的負擔，減少腎病風險。而對於長期服用藥物的人，國健署特別提醒，應小心用藥，避免長期或過量使用止痛藥，以免損害腎臟功能。

國健署強調，透過這些簡單的小行動，民眾可以更好地保護自己的腎臟健康。守護腎臟，從日常生活做起，每一點細節都至關重要。

國健署提醒，小心用藥，避免長期或過量使用止痛藥，以免損害腎臟功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，小心用藥，避免長期或過量使用止痛藥，以免損害腎臟功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

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